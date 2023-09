Handball | Bundesliga SC Magdeburg gelingt Pflichtsieg gegen TBV Lemgo Lippe Stand: 17.09.2023 18:22 Uhr

Der SC Magdeburg hat im fünften Saisonspiel den vierten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert schlug den TBV Lemgo Lippe mit 35:28 (20:13) und bleibt in der Tabelle oben dran.

Der SC Magdeburg hat sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe mit 35:28 (20:13) gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der Tabelle der Handball-Bundesliga oben dran. Auf den bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter MT Melsungen, der am Freitag den TVB Stuttgart mit 35:27 besiegte, fehlen dem SCM weiterhin zwei Zähler.

Lemgo kann erst mithalten, dann zieht der SCM davon

In den ersten 15 Minuten konnten die Gäste vor 6.300 Zuschauern gut mithalten. Sie trugen konzentrierte Angriffe vor und nutzten viele Chancen. Die Magdeburger hatten zudem eine kurze Schwächephase zu überstehen. Beim Stand von 9:9 (17.) wechselte Wiegert den Torhüter: Er brachte Sergey Hernandez für Nikola Portner, der erst am Samstag seinen Vertrag beim SCM bis 2027 verlängert hatte.

Fortan lief es besser für die Magdeburger. Hernandez brachte sich gleich mit starken Paraden ein, und auch seine Vorderleute fanden ihr Spiel wieder: Sie gewannen nun mehr Bälle und zogen mit einer 8:1-Serie auf 17:10 (25.) davon. Allen voran Felix Claar wusste zu überzeugen: Der Rückraumspieler verwandelte in der ersten Halbzeit sieben von acht Versuchen.

Magdeburg muss noch einmal zittern - aber entscheidet das Spiel am Ende souverän

Mit sieben Toren Vorsprung ging es dann in die Kabinen. Eine scheinbar sichere Führung, was sich nach dem Seitenwechsel zunächst als trügerisch erweisen sollte. Der SCM verlor ein wenig die Spannung, was die Gäste für sich nutzten und den Rückstand bis auf drei Tore (25:22, 48.) verkürzten. Das Zittern kehrte in die Magdeburger Arena zurück.

Jedoch hatten die Hausherren die richtige Antwort parat. Sie fingen sich wieder und zogen erneut davon. Am Ende stand ein Pflichtsieg, durch den der SCM den Druck auf Tabellenführer Melsungen aufrecht erhält. Beste Werfer waren Claar (12 Tore/14 Versuche) und Omar Ingi Magnusson (9/13). Nun geht es für den SCM in der Champions League weiter: Nach dem 28:33 zum Auftakt gegen Veszprem gastiert die Wiegert-Truppe am kommenden Donnerstag beim FC Barcelona.

---

mze