Fußball | Regionalliga Eilenburg verpasst Sieg gegen Chemnitz Stand: 09.05.2025 21:14 Uhr

Der FC Eilenburg hat einen Sieg gegen den Chemnitzer FC knapp verpasst. Allerdings erkämpfte das Team von Trainer Prüfer zumindest einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

Der FC Eilenburg hat sich im Heimspiel vom Chemnitzer FC 2:2 getrennt. Zum Sieg fehlten dem Team von Sascha Prüfer nur wenige Minuten. Neben dem wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt baute der FCE seine Heimserie auf sechs Spiele ohne Niederlage aus. Auch der CFC konnte seine Erfolgsserie fortsetzen - die Himmelblauen sind nun acht Spiele in Folge ungeschlagen. Mit 31 Punkten bleibt Eilenburg vorerst auf dem 15. Tabellenplatz - Chemnitz ist mit 49 Punkten weiterhin Siebter.

Während bei den Gastgebern im Gegensatz zum Greifswald-Spiel (2:4) keine personellen Wechsel in der Startelff vorgenommen wurden, gab es bei den Chemnitzern vier Wechsel zum Vergleich beim 1:1 gegen Lok Leipzig. So begannen Niclas Walther, Jongmin Seo, Anton Rücker und Roman Eppendorfer für Tobias Müller, Felix Müller (beide Rot-Sperre), Nils Lihsek sowie Niclas Erlbeck (beide angeschlagen).

Marx schockt Chemnitz - Damer trifft Pfosten

Die Partie nahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der 8. Minute Fahrt auf, als Noah Baumann den Ball auf Jonas Marx durchsteckte und der zur überraschenden Eilenburger Führung einschob. Danach bemühten sich die Chemnitzer um den Ausgleich, doch es fehlte gegen die vielbeinige FCE-Abwehr zunächst an Durchschlagskraft. So dauerte es bis zur 31. Minute als es erstmals richtig gefährlich für die Gastgeber wurde. Dabei köpfte Roman Eppendorfer die Kugel nach einem Freistoß knapp am Tor vorbei. In der 42. Minute vergab zudem Dejan Bozic aus zwölf Metern. 60 Sekunden später hatte Eilenburg Glück, als Leon Damer nach einem Drehschuss nur den Pfosten traf. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Platzherren.

Seo schlägt zurück - Baumann per Schlenzer - Seidel rettet CFC-Serie

Nach dem Wechsel drängte Chemnitz weiter auf den Ausgleich und belohnte sich schließlich in der 53. Minute, als Seo freistehend aus 17 Metern ins lange Eck vollendete. Doch Eilenburg schlug in der 62. Minute erneut zu: Nach einem Doppelpass mit Marcus Niemitz schlenzte Noah Baumann die Kugel aus 14 Metern in die Maschen. Chemnitz warf danach nochmals alles nach vorn, doch FCE-Keeper Niclas Edelmann parierte in der 82. Minute gleich doppelt gegen Manuel Reutter und Seo. Kurz darauf, als die Beine der Eilenburger immer schwerer wurden, musste sich der Schlussmann aber geschlagen geben, da Fynn Seidel (88.) die Kugel zum Endstand unter die Latte hämmerte.

Zum Saisonabschluss muss Eilenburg am kommenden Wochenende bei Absteiger VFC Plauen ran, Chemnitz empfängt Viktoria Berlin.

Stimmen zum Spiel