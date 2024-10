Fußball | Bundesliga (F) RB Leipzig scheitert in Freiburg Stand: 20.10.2024 18:06 Uhr

RB Leipzig hat den Sprung in die Spitzengruppe der Bundesliga verpasst. Gegen den SC Freiburg verloren die Sächsinnen auch im vierten Versuch.

Mit 1:4 (0:1) musste sich das Team um Neu-Nationalspielerin Giovanna Hoffmann im Breisgau geschlagen geben. Der SC zeigte sich vor dem Rasenballsport-Gehäuse eiskalt und konnte sich auf eine Top-Leistung ihrer Torhüterin freuen. Leipzig rutschte durch die Niederlage auf Tabellenplatz sieben ab und hat den Sprung in die Champions-League-Region verpasst.

Martinez-Kopfball bringt RB in Rückstand

RB begann energisch. In der 13. Minute eroberte Vanessa Fudalla in der Freiburger Hälfte den Ball und schickte Marleen Schimmer in die Spur. Die zog aus fünfzehn Metern ab und scheiterte an Rafaela Borggräfe im Kasten der Breisgauerinnen. Auch der Nachschuss fand nicht den Weg ins Tor. Die Hausherren hatten elf Minuten später die Riesenchance zur Führung. Annabel Schasching ließ einige RB-Spielerinnen alt aussehen, legte sich den Ball zurecht und setzte die Kugel aus fünfzehn Metern an den Pfosten. Eine Ecke bescherte dann das erste Tor: Shekiera Martinez stand blank im Fünfmeterraum und nickte den Ball über die Linie des Leipziger Tors (33. Minute).

Fudalla scheitert vom Punkt, Schasching und Zicai sorgen für Entscheidung

RB zeigte sich nicht geschockt und belohnte sich beinahe knapp vor der Pause. Nach einem Foul an Marlene Müller zeigte Davina Lutz auf den Punkt. Fudalla trat zum Strafstoß an, scheiterte allerdings an der glänzend aufgelegten Borggräfe. Unter dem Jubel der Freiburgerinnen ging es in die Kabine. Und aus der kamen die Breisgauerinnen mit breiter Brust. Lou-Ann Joly vertändelte im Leipziger Strafraum den Ball, Cora Zicai nahm den dankend auf und chippte die Kugel auf den langen Pfosten, wo Schasching komplett freistehend erhöhen konnte (53.). Keine zehn Minuten später ging es andersherum: Nach einer Schasching-Flanke netzte Zicai aus kurzer Distanz und sorgte für die Vorentscheidung. Die Sächsinnen versuchten noch Ergebniskosmetik zu betreiben, scheiterten allerdings Mal um Mal an Borggräfe im Kasten des SC. Bis in der 82. Minute Schimmer aus zentraler Position aus 20 Metern doch noch den Ehrentreffer erzielte. In der Nachspielzeit setzte Eileen Campbell schließlich den Schlusspunkt nach einer Freistoß-Hereingabe.

