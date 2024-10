Fußball | Champions League RB Leipzig scheitert auch am FC Liverpool Stand: 23.10.2024 23:29 Uhr

Gekämpft, Chancen erspielt und doch wieder erfolglos: RB Leipzig hat auch das dritte Champions-League-Spiel verloren. Diesmal musste man sich dem FC Liverpool knapp mit 0:1 geschlagen geben.

23.10.2024, Champions League, RB Leipzig vs. FC Liverpool

3. Niederlage im 3. Spiel: RB Leipzig hat sein Heimspiel gegen den FC Liverpool mit 0:1 (0:1) verloren und steht damit in der Champions League weiter ohne Punkt da. Nach den knappen Niederlagen knappen Niederlagen gegen Atletico Madrid und Juventus Turin war auch diesmal mindestens ein Zähler drin.

LFC nutzt eine Chance

Die als Außenseiter angetretenen Leipziger begannen einmal mehr sehr mutig, setzten auf Pressing und waren mit ihrem Umschaltspiel auch efährlich. Die dicken Chancen aber entstanden nach einer kurzen Ecke (14./ Haidara aus 20 m) und nach einem missglückten Ausflug des LFC-Keepers Kelleher (19./ Seskos Distanz-Schlenzer flog knapp am langen Pfosten vorbei). Die Gäste waren da effizienter, nutzten ihre zweite Torchance: Darwin drückte die Kugel nach einem Kopfball von Salah über die Linie (27.). Nach dem Treffer dominierte Liverpool, war dem 2:0 mehrfach ganz nah, scheiterte jedoch am besten Leipziger, Torhüter Gulacsi (32./38.).

Leipzigs Openda traf insgesamt zwei Mal, war aber jeweils im Abseits.

Kelleher nicht zu überwinden

Das Geschehen in der zweiten Halbzeit war dann wieder ausgeglichen. RB griff mit neuem Mut an, die Hochkaräter gab es aber erst mal auf der anderen Seite, wo Gulacsi nach einer Unstimmigkeit in der RB-Defensve erneut rettete (49.) und Mac Allister nur die Latte traf (70.). Danach verstärkte RB den Druck, doch auch der irische LFC-Keeper Kelleher ist kein Fliegenfänger, zeigte starke Paraden bei Schüssen von Sesko, Nusa (72.) und Xavi (73.). In der 83. Minute dann war Kelleher zwar überwunden, doch Openda war beim Torschuss knapp im Abseits. Es war sein zweiter nichtgegebener Treffer im Spiel nach dem in der 26. Minute. Am Ende gab RB noch mal alles, aber abgeklärte Gäste brachten das 1:0 relativ souverän über die Ziellinie.

Einziger Lohn für großen Einsatz der RB-Speler: Beifall und Gesänge der Anhänger nach dem Schlusspfiff.

