Fußball-Bundesliga RB Leipzig holt Offensivtalent Carvalho aus Liverpool Stand: 30.06.2023 14:08 Uhr

Seit Wochen kursierten die Gerüchte um eine Leihe von Fabio Carvalho vom FC Liverpool zu RB Leipzig. Nun ist der Transfer des portugiesischen Flügelspielers in trockenen Tüchern.

Nach den beiden Salzburgern Benjamin Sesko (Angriff) und Nicolas Seiwald (Mittelfeld), Torhüter Leopold Zingerle vom SC Paderborn und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) ist der fünfte Neuzugang von RB Leipzig perfekt. Wie der DFB-Pokalsieger am Freitag (30.06.2023) vermeldete, wird Offensivspieler Fabio Carvalho vom FC Liverpool nach Leipzig wechseln. Der 20 Jahre alte Portugiese wird für eine Saison ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht.

"Fabio Carvalho ist ein herausragendes Talent – das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung durch den FC Liverpool", erklärte RB-Sportchef Max Eberl. "Fabio ist schnell, wendig, trickreich und kreativ. Er sucht selbst den Abschluss oder kann seine Mitspieler perfekt in Szene setzen."

Kein Stammspieler in Liverpool

Carvalho war im letzten Sommer für knapp 6 Millionen Euro vom damaligen Aufsteiger FC Fulham nach Liverpool gewechselt, konnte sich beim Team von Jürgen Klopp aber nicht durchsetzen. Der 1,70 Meter große Rechtsfuß kam in 13 Premier-League-Partien und vier Champions-League-Spielen zum Einsatz. Beim damaligen Zweitligisten Fulham hatte das Talent mit zehn Toren und acht Vorlagen geglänzt. In der Bundesliga soll er nun vor allem Spielpraxis sammeln.

Im Sommer noch Gegner, ab sofort Teamkameraden bei RB Leipzig: Fabio Carvalho (l.) und Lukas Klostermann.

"Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt aus England, in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln. Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war", sagte Carvalho in einem ersten Statement.

Szoboszlai vor Wechsel zu Liverpool?

Den umgekehrten Weg könnte Leipzigs Dominik Szoboszlai gehen. Wie der "Kicker" berichtet, arbeitet man in Liverpool unter dem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke fieberhaft an einer Verpflichtung des ungarischen Mittelfeldspielers. Verantwortliche der 'Reds' sollen sich bereits mit Vertretern des 22-Jährigen getroffen haben. Der Deal musste aber noch am Freitag über die Bühne gehen, da sonst die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verfällt. Szoboszlai steht in Leipzig noch bis 2026 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen hatte er bereits offen mit einem Wechsel kokettiert.

Dominik Szoboszlai (r.) könnte nach Liverpool wechseln. Auch Josko Gvardiol (m.) soll vor dem Sprung in die Premier League stehen.

Sollte Szoboszlai nach Liverpool gehen, wäre er der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte von RB Leipzig. Doch auch diese Marke könnte schon bald fallen. Auch Josko Gvardiol soll vor einem Wechsel auf die Insel stehen. Das hartnäckige Werben von Manchester City um den Verteidiger ist kein Geheimnis. Der Triple-Sieger soll bereit sein, 100 Millionen Euro an Ablöse für den kroatischen Nationalspieler zu zahlen. Damit würde Gvardiol gleichzeitig zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten aufsteigen.

red/pm