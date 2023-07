"Sport im Osten" | Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B": Ronald Rauhe zu Gast im "SpiO"-Podcast Stand: 04.07.2023 14:45 Uhr

In unserem "Sport im Osten"-Podcast "Profisport ade – jetzt Plan B" besuchen wir ehemalige erfolgreiche ProfisportlerInnen und reden über das, was nach dem Sport kam und welchen Weg sie gegangen sind, um auch im Leben außerhalb des Profisportalltags ihr Glück zu finden. Natürlich werfen wir auch einen Blick zurück auf die Sportkarriere und befragen ausgewählte Wegbegleiter. In Folge 14 ist Ronald Rauhe zu Gast.

Ronald Rauhe - Ich vermisse ein bisschen das Reisen durch die Welt

Er hat viele Bilder bei uns im Kopf hinterlassen im Laufe seiner atemberaubenden Karriere. Ronald, genannt Ronny, Rauhe saß traurig auf dem Bootssteg, nachdem es so schien als ob er bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 im Einer Kajak eine Medaille verpasst hat, um im nächsten Moment die Freude über Bronze, dank Zielfoto, in die Welt rauszuschreien.

Olympia- und WM-Gold

Auch die Bilder von Tokyo 2021 werden unvergesslich bleiben. Ronny Rauhe beendet seine Karriere mit Olympia-Gold im Vierer mit Tränen auf dem Podest. Zudem sind 17 WM Titel im Laufe der Karriere dazugekommen.

Den Mauerfall live miterlebt

Als Berliner Junge hat Ronny Rauhe den Mauerfall von einer Seite erlebt, die spannend ist zu hören. In seiner "normalen" Schule wurde Sport stets gefördert und weil das so gut klappte, ist die Heinrich-Böll-Oberschule in Berlin seither eine sportbetonte. Das macht ihn sehr stolz.

Was macht Rauhe nach dem Karriereende?

Folge 14 unseres Podcast offenbart viel Überraschendes, wie heimliche Schwächen, die zufälligen Begegnungen und die schönen Geschichten die ein Sportlerleben so schreibt. Ronny Rauhes Karriereende liegt noch nicht so lange zurück und deshalb ist es interessant zu erleben, wie ein solch erfolgreicher Athlet sich seine Zukunft vorstellt.

Zu Besuch bei Ex- Leistungssportlern

