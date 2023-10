Turnen | WM in Antwerpen Pauline Schäfer-Betz trotz Team-Aus bei Olympia dabei Stand: 03.10.2023 11:09 Uhr

Die deutschen Turnerinnen haben die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris als Team verpasst. Ganz ohne den DTB werden die Wettkämpfe dennoch nicht stattfinden. Dafür sorgte die Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz.

Die deutschen Turnerinnen haben die angestrebte Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 als Team hauchdünn verpasst. In der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen belegte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Montag (02.10.) den 13. Platz. Mit 157,128 Punkten fehlten dem verletzungsgebeutelten Team 0,169 Zähler für das Paris-Ticket.

Enttäuschung beim DTB-Team.

Zwei Einzel-Startplätze sind sicher

Der DTB wird dennoch in Paris vertreten sein: Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz erkämpfte sich die Teilnahmeberechtigung durch Rang 20 in der Mehrkampf-Qualifikation bei der WM in Antwerpen. Zudem erhält der DTB durch den 13. Rang der Mannschaft einen Quotenplatz für Paris 2024.

Eine rasche Genesung vorausgesetzt, könnte dieses Quoten-Ticket an die derzeit verletzte deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz gehen. Die letztjährige Stufenbarren-Europameisterin muss aktuell wegen eines Achillessehnenrisses pausieren.

Elisabeth Seitz könnte bei guter Genesung über einen Quotenplatz in Paris dabei sein. (Archiv)

Gerätespezialistin auch zu Olympia?

Eine dritte olympische Startmöglichkeit könnte für eine deutsche Gerätespezialistin hinzukommen. Dies hängt jedoch von den weiteren WM-Entscheidungen in den kommenden Tagen ab.

ten/dpa/sid