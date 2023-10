Basketball | BBL Niners Chemnitz oder Syntainics MBC? Sieger im mitteldeutschen Duell gesucht Stand: 27.10.2023 10:55 Uhr

Alle Sinne sind geschärft, am Sonnabend wird in Chemnitz der Sieger im mitteldeutschen Basketball-Duell gesucht. Niners oder Syntainics MBC? Das ist die Frage. Sport im Osten gibt die Antwort live im TV und Stream.

Digitaler Bildschrim an einem der Meesetürme am Einagng der Arena, mit der Info zum Spiel der Niners gegen Syntainincs MBC am 28. Oktober 2023.

Die Spannung steigt, die Fans sind heiß: Am Sonnabend (28. Oktober) wird in der Basketball-Bundesliga die Frage geklärt: Wer geht im mitteldeutschen Duell als Sieger vom Parkett? Ab 16 Uhr stehen sich in der Chemnitzer Arena die Niners Chemnitz und der Syntainics MBC gegenüber.

In der Saisonvorbereitung standen sich der MBC und die Niners in der Stadthalle Weißenfels gegenüber. Damals gewannen die Sachsen mit 97:76.

Sport im Osten fährt schweres Gerät auf und überträgt die Partie live im TV und Stream. Zudem wird im Ticker informiert, alles zu erreichen auf mdr.de/sport sowie in der SpiO-App.

Gäste aus Weißenfels: "Wir müssen unser Maximum geben"

Rund 150 Wölfe-Fans werden sich auf den Weg machen, um ihre Mannschaft im Chemnitzer Hexenkessel zu unterstützen. Bekanntlich hängen die Trauben für die Weißenfelser gegen die Sachsen immer hoch. Seit 2020 mischen die Niners erfolgreich im Oberhaus mit und haben sich zur Nummer eins im Basketball-Osten entwickelt.

In sechs Punktspielen aus den letzten drei Jahren haben die Weißenfelser gegen die Niners stets den Kürzeren gezogen. Ob die Wölfe diesmal den Bock umstoßen? MBC-Geschäftsführer Martin Geissler hofft händeringend darauf: "Unsere Fans sind hungrig darauf, dass wir es endlich schaffen, Chemnitz in der BBL zu schlagen."

Rückenwind bekommt er von Wölfe-Headcoach Predrag Krunic, der in der Woche mit der Mannschaft hart trainiert hat: "Chemnitz besitzt Stärken gleichermaßen in der Offensive wie in der Defensive. Wir müssen unser Maximum geben. Ich freue mich auf ein stimmungsvolles Derby, zu dem uns viele Fans begleiten werden." Optisch sieht es in der Tabelle für den Syntainics MBC nicht rosig aus. Alle vier Punktspiele gingen verloren, sodass die Weißenfelser Träger der Roten Laterne sind.

Wölfe-Coach Predrag Krunic freut sich auf ein stimmungsvolles Derby.

Niners: "Wir hoffen, dass unsere Reise noch sehr weit geht"

Bei den gastgebenden Niners (4. Platz/6 Punkte) allerdings steht die Ampel auf Grün. Auf nationalem und internationalem Parkett eilt die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore von Erfolg zu Erfolg. Die vergangenen sechs Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen. Zuletzt hieß es in der Bundesliga 77:63 gegen BG Göttingen, im FIBA Europe Cup heimsten die Sachsen durch ein 84:66 bei BGE Spojnia Stargard zwei Punkte ein und führen mit vier Zählern die Vorrundengruppe H an. Das Gesamtpaket bei den Niners stimmt also im bisherigen Saisonverlauf.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore hat mit dem Team einen guten Lauf.

Dessen ist sich auch Chemnitz-Geschäftsführer Steffen Herhold bewusst, denn er weiß, "dass wir es in unserer vierten BBL-Saison sehr gut machen und wir hoffen, dass unsere Reise noch sehr weit geht."

jmd