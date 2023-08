Fußball | Bundesliga Nach Gvardiol-Abgang: RB-Trainer Rose kündigt Neuzugang an Stand: 06.08.2023 14:22 Uhr

Mit dem Rekordtransfer von Josko Gvardiol verliert RB Leipzig einen elementaren Stützpfeiler in der Defensive. En adäquater Ersatz für den Kroaten soll zeitnah zum DFB-Pokalsieger stoßen.

RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose hat nach dem Wechsel von Josko Gvardiol zu Manchester City die Verpflichtung eines weiteren Spielers in Aussicht gestellt. "Wir werden nach dem Josko-Abgang sicher noch einen Spieler verpflichten. Den müssen wir dann erst integrieren", sagte der 46-Jährige im Rahmen der Saisoneröffnung am Samstag (5. August). Wenige Stunden zuvor war der Wechsel des Kroaten offiziell verkündet worden. Für den 21-jährigen Innenverteidiger kassiert RB übereinstimmenden Medienberichten zufolge 91,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen, womit Gvardiol zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten aufsteigt.

Lyons Lukeba hinterlegt Wechselwunsch

Die entstandene Lücke in der Abwehr könnte Castello Lukeba ausfüllen. Der 20-Jährige steht aktuell in der französischen Ligue 1 bei Olympique Lyon unter Vertrag und soll sich mit RB bereits über einen Wechsel einig sein. Ein erstes Angebot über 30 Millionen Euro lehnte Lukebas Klub aber offenbar ab. Dieses soll RB nun noch einmal erhöht haben. Auch ein Spielertausch mit dem derzeit zum FC Valencia verliehenen Ilaix Moriba steht im Raum. Darüber hinaus soll Leipzig sein Interesse an Lutsharel Geertruida vom niederländischen Meister Feyernoord Rotterdam hinterlegt haben. Auch für den 23-jährigen Abwehrspieler wäre wohl eine Ablösesumme um die 30 Millionen Euro fällig.

Castello Lukeba soll bei RB Leipzig die Nachfolge von Josko Gvardiol antreten.

Klostermann vor Comeback

Verteidiger Lukas Klostermann könnte derweil nach überstandener Oberschenkelverletzung zeitnah sein Comeback geben. Das deutete der Nationalspieler im Rahmen des Testspiels am Samstag gegen UD Las Palmas (3:0) an. "Ich habe jetzt schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Von daher kann ich sagen, dass es mir wieder echt gut geht", sagte er auch im Hinblick auf das bevorstehende erste Pflichtspiel.

RB vor "spannendem" Anfangsprogramm

Die Leipziger starten am Samstag (12. August, 20:45 Uhr live im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) mit dem Supercup bei Meister Bayern München in die neue Saison, bevor am 19. August bei Bayer Leverkusen die erste Bundesliga-Partie ansteht. "Wir haben ein spannendes Programm am Anfang. Für uns geht es darum, dass wir uns so schnell wie möglich gut in die Saison reinarbeiten", sagte Rose, der zufrieden auf die Pflichtspielgeneralprobe blickte: "Wir haben zu null gespielt, wir haben drei Tore geschossen, haben viele Spieler über längere Zeit gesehen, haben auch viel gewechselt. "Das war ein ordentlicher Test, den wir aber auch richtig einordnen."

In der Vorbereitung hatte die neu formierte Mannschaft zwei Niederlagen während des Trainingslagers in Bruneck gegen Udinese Calcio (1:2) und Ipswich Town (0:1) hinnehmen müssen. Am Mittwoch standen dann gegen Regionalligist VSG Altglienicke (9:2) und den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (4:0) zwei Siege zu Buche, ehe am Samstag der Erfolg gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger folgte.

