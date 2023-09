Basketball | 2. Bundesliga Medipolis SC Jena: Ex- Nationalspieler Saibou im Anflug Stand: 12.09.2023 08:42 Uhr

Nicht nur die deutsche Basketball-Nationalmannschaft schwebt nach Gold bei der WM im siebten Himmel – auch Zweitligist Medipolis SC Jena ist euphorisiert. Die Thüringer stehen vor der Verpflichtung von Joshiko Saibou. Ein kleines Problem gibt es aber noch.

Sollte Joshiko Saibou tatsächlich bald für Medipolis SC Jena auf der Platte stehen, wäre das ein echter Coup. Der 33-Jährige, der 2021 beim frischgebackenen Weltmeister Deutschland noch zum Olympiateam in Tokio zählte, soll die Thüringer verstärken. Allerdings kommt er aus einer langwierigen Verletzung.

Saibou muss erst ein Reha-Programm durchlaufen

Saibou wird deshalb erst bei Mannschaftsarzt Dr. Frank-Detlef Stanek und der Physiotherapiepraxis refit ein Vorbereitungsprogramm absolvieren, dabei soll seine körperliche Belastbarkeit getestet werden. Erst wenn die medizinische Abteilung grünes Licht gibt, soll der Guard ins Training einsteigen. Der Verein teilte jedoch mit, dass grundsätzlich Einigung über ein Engagement besteht.

Im Trikot für Deutschland stand Joshiko Saibou bei den Olympischen Spielen auf der Platte.

Nach Corona-Demo fristlos entlassen

In Basketball-Deutschland gehört der BBL-erfahrene Aufbauspieler zu den bekannteren Gesichtern und spielte für ALBA Berlin, in Trier, Gießen, Crailsheim, Würzburg und Bonn. Im Sommer 2020 war er von den Telekom Baskets Bonn fristlos entlassen worden, weil er an Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen hatte.

Saibou, der in Berlin geboren wurde, ging anschließend nach Frankreich und spielte bei Champagne Chalons Reims und JDA Dijon. Nun kehrt der frischgebackene Familien-Papa zurück nach Deutschland. "Ich freue mich auf die Herausforderung mit Jena, auf eine erfolgreiche Mission und habe Bock, endlich wieder Basketball zu spielen." Sein Fokus liege jetzt darauf, das Ende seiner Reha planmäßig abzuschließen und Schritt für Schritt die Mannschaft kennen zu lernen.

Harmsen: "Einer der besten Verteidiger, die er kenne"

In Jena ist die Vorfreude groß. "Er ist einer dieser Jungs, gegen die man ungern spielt und die man lieber in der eigenen Mannschaft hat. Aufgrund seiner unfassbaren Aggressivität in der Verteidigung ist es ihm sehr oft gelungen, als Sieger vom Parkett zu gehen", sagte Cheftrainer Björn Harmsen. Für ihn ist Saibou einer der besten Verteidiger, die er kenne. "Zudem ein Teamplayer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und alles versucht, seine Mitspieler besser zu machen und das Spiel zu gewinnen“, so Harmsen.

