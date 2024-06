Fußball | Regionalliga Luca Sirch steigt auf - Unterschrift beim 1. FC Kaiserslautern Stand: 02.06.2024 13:02 Uhr

Er war in der vergangenen Saison die Lebensversicherung beim 1. FC Lok Leipzig. Der Abwehrmann, der auch noch zum besten Torschützen mutierte. Jetzt zieht es den 24-Jährigen in die 2. Bundesliga zu den Roten Teufeln.

Luca Sirch schafft den Sprung in die 2., Bundesliga. Der Abwehrmann, der vier Jahre bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig absoluter Stammspieler und in der letzten Saison eigentlich der Kopf der Mannschaft war, unterschrieb beim 1. FC Kaiserslautern. Über die Länge des Vertrages machte der Verein keine Aussagen.

Starke Bilanz beim 1. FC Lok Leipzig

Der 24-jährige Sirch war in der abgelaufenen Spielzeit bei Lok mit 13 Toren sogar bester Knipser der Mannschaft. Insgesamt bestritt er 109 Regionalliga-Spiele. Jetzt freut er sich auf die große neue Herausforderung: "Als ich das Angebot vom FCK bekommen habe, war mir sofort klar, dass nur dieser Verein für mich in Frage kommt. Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich in meinem Entschluss gestärkt. Ich freue mich schon riesig auf das Stadion und die tollen Fans!", wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Thomas Hengen: "Kann den Sprung in den Zweitligakader schaffen"

Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen freute sich, dass sich Sirch "trotz mehrerer guter Angebote" für den FCK entschieden hat. "Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen."

Beim 1. FC Kaiserslautern trifft Sirch auch auf ein in Mitteldeutschland bekanntes Gesicht. Markus Anfang, der bis zum April dieses Jahres noch Cheftrainer bei der SG Dynamo Dresden war, wurde als Nachfolger von Friedhelm Funkel verpflichtet.

SpiO