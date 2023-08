Fußball | Regionalliga Last Minute: Jena punktet gegen Greifswald bei Tribünenpremiere Stand: 05.08.2023 15:15 Uhr

Später Jubel im erneuerten Abbe-Sportfeld: Bei der Premiere der neuen Osttribüne holte der FC Carl Zeiss Jena noch einen Zähler gegen Regionalliga-Geheimfavorit Greifswalder FC.

Bei der Premiere seiner neuen Osttribüne hat der FC Carl Zeiss Jena noch einen Punkt gegen den Greifswalder FC gerettet. Das 1:1 in letzter Minute im Regionalliga-Duell hatten sich die Thüringer zuvor verdient.

Beide Teams begannen im Duell zweier Mitfavoriten auf die Meisterschaft wild-entschlossen. Ein frühes Tor schien das Ziel zu sein. Es ging zur Sache. Aus der Entschlossenheit wurde dann aber rasch ein gewisser Respekt.

Viele Flanken ohne Ertrag

So blieb ein 17-Meter-Versuch von Jenas Joel Richter zunächst die einzige Gelegenheit (12.). Nach einer halben Stunde erkämpfte sich der FCC immer mehr Spielanteile. Immer wieder ging es über außen, aber weder die Flanken noch einige Eckebälle brachten wirkliche Gefahr. Greifswalds Defensive passte in den möglichen Abschlussmomenten auf. Kurz vor der Pause war es wieder Richter, der diesmal nicht nach außen ablegte, sondern direkt abzog - aus 18 Metern vorbei (44.). Aufgrund der Überlegenheit am Ende wäre eine Führung für Jena nicht unverdient gewesen.

Benyamina sorgt für die Gästeführung

Die zweite Hälfte wurde deutlich spritziger. Beide Mannschaften fanden offensiv deutlich mehr statt. Jena hatte weiter mehr Gelegenheiten. Und sah sich dennoch mit dem 0:1 konfrontiert. Dass das auch noch aus der Luft fiel, war schon fast tragisch. Nach einem Freistoß von rechts von Tom Weilandt stieg der Ex-Jenaer Soufian Benyamina hoch und ließ mit einem Kopfball FCC-Keeper Kevin Kunz keine Chance (59.).

Jenas Torwart Kevin Kunz hat beim Kopfball von Soufian Benyamina keine Chance.

Hehne trifft in der Nachspielzeit

Die beste Chance zum Ausgleich hatte Joker Jonathan Muiomo, dessen Schuss von halbrechts die Latte streifte (77.). Bei einem umstrittenen Freistoß von rechts setzten die Thüringer dann alles auf eine Karte: Auch Kunz eilte nach vorne. Der Ball landete bei Innenverteidiger Maurice Hehne, dessen wuchtigen Kopfball Jakubov nicht mehr zu fassen bekam (90.+2). In der Folge musste der Ex-Chemnitzer dann sogar zweimal das 1:2 verhindern.

Jetzt im DFB-Pokal gegen Hertha BSC

Durch den späten Ausgleich hat Jena eine tolle Serie bewahren können. In den jüngsten 19 Regionalliga-Partien verlor der FC Carl Zeiss nur einmal. Am nächsten Sonnabend wartet ein Highlight im DFB-Pokal: Dann kommt Bundesliga-Absteiger Hertha BSC ins Paradies.



cke