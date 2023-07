Fußball | Bundesliga "Ich bin ein kompletter Stürmer" – RB-Neuzugang Sesko steckt sich hohe Ziele Stand: 13.07.2023 16:23 Uhr

Er gilt als ein Hoffnungsträger bei RB Leipzig und soll dazu beitragen, in der Offensive die Verluste von Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai vergessen zu machen. Bei seinem ersten offiziellen Pressetermin scheute Neuzugang Benjamin Sesko keine großen Worte.

Ein deutsches Lieblingswort hat er schon: "Schnitzel", lächelt Benjamin Sesko am Donnerstag (13.07.2023) im Rahmen seiner offiziellen Vorstellung am Cottaweg in die Kamera. Schon seit August 2022 steht der 24 Millionen Euro schwere Wechsel des 20-jährigen Slowenen von Red Bull Salzburg nach Leipzig fest. Nun hat er – mit einem langfristigen Fünfjahresvertrag bis 2028 ausgestattet – auch seine ersten Schritte auf dem Trainingsplatz des DFB-Pokalsiegers gemacht.

Rose freut sich auf "unglaubliches Potenzial"

"Der Verein ist perfekt für mich. Leipzig ist von der Spielweise sehr ähnlich zu der in Salzburg", begründete Sesko im Anschluss an die lockere Einheit seinen Wechsel. "Für mich ist es auch der optimale nächste Schritt, der nicht zu klein, aber auch nicht zu groß ist. Hier gibt es gute Spieler, von denen ich viel lernen und mich auch selbst weiterentwickeln kann." RB-Cheftrainer Marco Rose ist von den Qualitäten des 1,92 Meter große Modellathleten in jedem Fall überzeugt. Schon bei seinem Ex-Verein Salzburg, wo Rose selbst von 2017 bis 2019 Trainer war, hatte er ihn auf dem Zettel und lobte: "Er hat eine gute Statur, einen guten Antritt, fußballerisch ist er für seine Größe sehr gut. Er hat ein unglaubliches Potenzial."

Dieses Potenzial hatte Sesko bereits bei seinem bisherigen Arbeitgeber unter Beweis gestellt. 2019 war er zum österreichischen Serienmeister gewechselt und wurde dann über das Farm-Team FC Liefering aufgebaut. In der abgelaufenen Saison 2022/23 gelang ihm nach überstandenem Formtief der Durchbruch: mit 16 Treffern in 30 Ligaspielen schoss er als bester Torschütze des Teams Salzburg mit zur erneuten Meisterschaft. Nun soll er in Leipzig nach den Abgängen von Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai für Tore in der Offensive sorgen.

Sesko: "Meine Mitspieler können mir Vertrauen"

Zweifellos ein großes Erbe, das Selbstvertrauen ist aber da. "Ich bin ein kompletter Stürmer. Meine Mitspieler können mir Vertrauen, wenn sie mich mit dem Rücken zum Tor anspielen", meinte Sloweniens Fußballer des Jahres 2022 angesprochen auf seine Stärken. "Ich habe keine Angst, den Ball zu behaupten und ihn zu verteilen. Dazu bin ich jung und will mich immer weiterentwickeln. Mit dem Ball, gegen den Ball und auch im Kopfballspiel."

Beeindruckt ist er auch von der Qualität seines neuen Mitspielers Fabio Carvalho: "Er hat eine großartige Qualität, ich habe schon eine gute Verbindung zu ihm, er bringt die Bälle rein, passt sehr gut tief. Ich freue mich, mit solchen Qualitätsspielern zusammen spielen zu dürfen", schwärmte Sesko, der diese Qualität auch für seine eigene Entwicklung nutzen möchte.

red/dpa