Fußball | Regionalliga Hallescher FC will Angreifer Roczen "zu alter Stärke verhelfen" Stand: 11.06.2024 14:31 Uhr

Der Regionalliga-Kader des Halleschen FC nimmt weiter Formen an. Nun hat sich Angreifer Anthony Roczen aus Berlin den Saalestädtern angeschlossen.

Anthony Roczen ist der neunte externe Neuzugang des Halleschen FC. Der Drittliga-Absteiger gab die Verpflichtung des Angreifers am Dienstagnachmittag (11. Juni) bekannt. Der gebürtige Berliner absolvierte in der Vorsaison 14 Regionalliga-Spiele für die VSG Altglienicke, in denen er acht Scorerpunkte lieferte. Allerdings wurde der 24-Jährige auch wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen.

Meyer: "Groß, athletisch, Gier auf Tore"

Dennoch setzen die Rot-Weißen auf Roczens Dienste: "Anthony hat sein Potenzial bereits nachgewiesen. Wir wollen ihn in unserem Umfeld zu alter Stärke verhelfen und freuen uns auf einen großen und athletischen Angreifer mit viel Gier auf Tore", meinte HFC-Sportdirektor Daniel Meyer.



Roczen durchlief einst die Nachwuchschmiede von Hertha BSC und stand anschließend beim 1. FC Magdeburg sowie bei Waldhof Mannheim unter Vertrag. Zwischenzeitlich hatte der wuchtige Angreifer sogar eine Fußballpause eingelegt, ehe er im vergangenen Sommer einen neuen Anlauf in Altglienicke wagte. In bis dato 60 Einsätzen in der 3. Liga und Regionalliga kommt er auf 17 Tore.

SpiO/pm