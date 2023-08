Fußball | 3. Liga Hallescher FC verpflichtet Sohn von Ex-RB-Trainer Hasenhüttl Stand: 17.08.2023 19:46 Uhr

Der Hallesche FC hat eine weitere Verstärkung für die Sturmzentrale verpflichtet. Der Neue hat bereits Drittligaerfahrung, seinen Nachnamen dürften Fußballfans aber vor allem mit einem höherklasisgen Verein assoziieren.

Der Hallesche FC hat Patrick Hasenhüttl unter Vertrag genommen, das verkündete der Verein am Donnerstagabend (17.08.2023). Der Mittelstürmer wechselt von Austria Klagenfurt an die Saale, war zuletzt aber bereits an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Vor seinem Intermezzo bei Klagenfurt spielte Hasenhüttl für Unterhaching, Türkgücü München und Ingolstadt II und hat deshalb bereits über 100 Spiele in der Regionalliga Bayern sowie 48 Einsätze in der 3. Liga auf dem Kerbholz.

HFC-Spordirektor Thomas Sobotzik zeigt sich hocherfreut über die Verpflichtung des 1,90-Meter-Mannes: "Wir haben seit längerem nach einer großgewachsenen, kopfballstarken, zentralen Spitze gesucht, die unser Spiel variabler gestaltet und uns in verschiedenen Spielsituationen mehr Möglichkeiten bietet. Mit Patrick haben wir genau diese Eigenschaften gefunden. Wir sind überzeugt, dass er sich nahtlos ins Team einfügen wird."

Vater kein Unbekannter im Osten

Patrick Hasenhüttl ist Osten der Republik zwar noch ein unbeschriebenes Blatt, sein Vater dafür aber umso bekannter: Ralph Hasenhüttl. Zur Saison 2016/17 übernahm dieser das Cheftraineramt von RB Leipzig und erreichte mit dem Verein den zweiten Platz in der Bundesliga, womit sich die Sachsen zum ersten Mal für die Champions League qualifizierten.

red/pm