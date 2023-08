Fußball | 3. Liga Hallescher FC holt Offensivspieler Ajani als Kreuzer-Ersatz Stand: 17.08.2023 10:48 Uhr

Weiterhin ist unklar, wie lange Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer dem Halleschen FC nach seiner Tumordiagnose fehlen wird. Als Ersatz hat der Drittligist nun einen alten Bekannten zurückgeholt: Marvin Ajani.

Marvin Ajani kehrt nach vier Jahren zurück zum Halleschen FC. Das teilten die Saalestädter am Donnerstag (17.08.2023) mit. Der 29-jährige Deutsch-Nigerianer stand bereits von 2016 bis 2019 beim HFC unter Vertrag und soll den Ausfall von Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer kompensieren, bei dem ein Tumor im Hoden diagnostiziert wurde. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Ajani trainierte in den vergangenen Tagen bereits beim HFC mit.

Sobotzik "überaus glücklich" über Transfer

Ajani stand in den vergangenen beiden Jahren bei Halles Ligakonkurrent MSV Duisburg unter Vertrag, wo er 75 Pflichtspiele absolvierte. Sein Vertrag war zum Ende der Saison aber nicht verlängert worden. In seiner Zeit beim HFC stand der 1,88 Meter große Rechtsaußen in 103 Partien auf dem Platz und stellte seine Torgefährlichkeit mit 16 Treffern und 17 Vorlagen unter Beweis. "Wir sind überaus glücklich, Marvin in unseren Reihen zu haben, sind zuversichtlich, dass er uns in dieser anspruchsvollen Phase mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Spielverständnis unterstützen wird", erklärte HFC-Sportchef Thomas Sobotzik.

