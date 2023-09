Fußball | Regionalliga Hält das Zwickauer Bollwerk gegen wuchtige Cottbuser? Stand: 15.09.2023 17:44 Uhr

Auswärts gab es für die Westsachsen bisher nichts zu holen, dazu elf Gegentore. Mit einer Viererkette und defensiveren Einstellung wollen sich die Zwickauer dem erwarteten Sturmlauf von Energie Cottbus entgegenstellen.

Bestens gelaunt präsentierte sich Zwickaus Trainer Rico Schmitt auf der Pressekonferenz vor dem Sonntags-Spiel bei Energie Cottbus (16:00 Uhr live im TV und in der "SpiO"-App). Ein Grund: Mit Mike Könnecke, Lukas Will und Sonny Ziemer kehrten drei wichtige Spieler ins Training zurück. "Die drei würden am liebsten gleich am Sonntag spielen. Aber sie kommen aus einer Verletzung, da müssen wir Obacht geben", so Schmitt, der klarstellte, dass es für Cottbus noch nicht reichen wird.

Viererkette soll Energie-Sturm standhalten

Da der gesperrte Davy Frick ebenfalls fehlen wird, muss und will Schmitt hinten umbauen. Entlocken ließ sich der Coach, dass auf Viererkette umgestellt und Kilian Senkbeil möglicherweise die Stelle auf der rechten Abwehrseite einnehmen wird. "Wir müssen die Balance finden, alle müssen leidenschaftlich verteidigen. Wir werden mehr Defensivleistungen vollbringen müssen, da Cottbus mit dieser Wucht und erfahrenem Personal kommen wird. Die werden versuchen, uns von Beginn an einzuschnüren."

Mit einem Lächeln geht es nach Cottbus - Zwickaus Trainer Rico Schmitt.

Die Vorfreude ist bei Schmitt riesengroß. Immerhin werden um die 1.000 Fans den Weg mit ins Stadion der Freundschaft antreten. "Wir messen uns mit einer der besten Mannschaften der Liga. Es könnte eine fünfstellige Zuschauerzahl werden. Das wird ein tolles Match, wo wir Erfahrungen sammeln können und bestehen wollen."

Cottbus-Coach mit Respekt vor Zwickau

Was sich beim FSV Zwickau in den letzten Monaten getan hat, nötigt dem Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz höchsten Respekt ab. "Die haben das gut gemacht, auch die Fans, die gespendet haben, die keinen Investor haben möchten. Und über 500.000 Euro, das zeigt die Solidarität." Dennoch erwartet jeder, dass Cottbus das Spiel zieht. Doch Wollitz stellte bei "Niederlausitz aktuell" klar: "Das machst du nicht im Vorbeigehen. Zwickau hat ein schnelles Umschaltspiel, spielt eine sehr aggressive Manndeckung. Wir brauchen ein schnelles Gegenpressing, denn wir werden viel Ballbesitz haben. Der Gegner darf nicht ins Umschalten kommen."

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz warnt vor kampfstarkem Gegner.

Bis auf Timo Bornemann und Jonas Hofmann – der wieder im Training ist, für einen Einsatz aber noch nicht in Frage kommt – hat Wollitz alle Mann an Bord. Auch Denis Slamar, der sich beim 5:0 im Landespokal bei Fortuna Babelsberg eine Rote Karte eingefangen hatte, aber nur für ein Pokalspiel gesperrt wurde.

Keine Rückkehr von Eigengewächs Kobylanski

Gern gehabt hätte Wollitz auch Martin Kobylanski, der in Cottbus ausgebildet wurde und dort auch seine ersten Profischritte unter dem heutigen Energie-Coach gemacht hatte. Jetzt war der 29-Jährige, dessen Vertrag bei 1860 München nicht verlängert wurde, ohne Vertrag. Doch letztlich entschied sich der Mittelfeldspieler für Regionalliga-Konkurrent VSG Altglienicke – dort saß das Geld deutlich lockerer. Was Wollitz zu einem Seitenhieb veranlasste: "Ich gratuliere allen Vereinen der Regionalliga Nordost, die das möglich machen. Ohne Zuschauer, ohne große Sponsoren solche Gehälter zu bezahlen. Wir können es nicht."

Trainer Claus-Dieter Wollitz vor 12 Jahren mit Martin Kobylanski

rei