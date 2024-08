Fußball | Regionalliga Fünfter Streich: Jena muss in Plauen nur kurz bangen Stand: 24.08.2024 17:08 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat die Generalprobe für den DFB-Knaller am Mittwoch gegen Double-Gewinner Leverkusen bestanden. Am Samstag gewann Tabellenführer FCC bei Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen klar.

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga seine beeindruckende Startserie ausgebaut. Am Samstag setzte sich das Team von Henning Bürger in einer Hitzeschlacht bei Aufsteiger VFC Plauen klar mit 4:1 (1:0) durch. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel feierten die Thüringer auch eine gelungene Generalprobe für den DFB-Pokal. Dort reist am Mittwoch kein Geringerer als Double-Gewinner Bayer Leverkusen ins Paradies.

Bei über 30 Grad in Plauen bestimmte der FC Carl Zeiss von Beginn an das Geschehen. Bei einem Drehschuss von Erik Weinhauer zeigte der langjährige Jenaer Schlussmann Jakob Pieles seine Klasse (11.). Außenseiter VFC war vor allem mit Abwehrarbeit beschäftigt. Die Gastgeber brauchten eine Viertelstunde, um zumindest für mehr Entlastung sorgen zu können.

Jena geht nach einer halben Stunde in Führung

Als die Partie sich eine Auszeit zu nehmen schien, probierte es FCC-Kapitän Nils Butzen zweimal mit einem langen Ball über rechts. Der erste ging ins Nichts, den zweiten schnappte sich Weinhauer und überwand Pieles zur Führung (30.). Cemal Sezer hätte mit einem Schlenzer fast nachgelegt (41.). Plauens beste Gelegenheit ließ Lucas Will liegen, der freistehend einen Kopfball nicht richtig traf (45.).

Jenas Erik Weinhauer in Aktion

Erik Weinhauer in Topform antwortet auf 1:1

Die 2.705 Zuschauer sahen dann eine zumindest für sechs Minuten richtig spannende zweite Hälfte: Denn Will machte es in der 59. Minute deutlich besser: Er kam an den Ball, tanzte Verteidiger Khalid Abu El Haija aus und zirkelte die Kugel ins rechte Eck. Der Ausgleich hielt aber nur sechs Minuten. Dann war es wieder Weinhauer, der ein Sezer-Zuspiel aus 17 Metern zur erneuten Führung nutzte. Das zehnte Saisontor im fünften Spiel für den Neuzugang des FC Rot-Weiß Erfurt.

Erik Weinhauer kommt auf zehn Tore in nur fünf Regionalliga-Partien. (Archivbild)

Sechs Minuten später traf Winterneuzugang Sezer dann per Abstauber selbst (71.). In der Nachspielzeit packte Jena durch Benjamin Zank noch einen drauf, Kay Seidemann leistete die Vorarbeit.

