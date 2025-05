Basketball | Bundesliga "Coolste Paarung überhaupt" - MBC-Kampfansage gegen Titelverteidiger Bayern Stand: 16.05.2025 09:12 Uhr

"Wir haben keine Angst". Der Syntainics MBC geht selbstbewusst in das BBL-Viertelfinale gegen den Titelverteidiger. Bei den Bayern ist die Stimmung gerade nicht optimal, wie eine Softeis-Schelte von Coach Herbert zeigt.

Als die erste Playoff-Teilnahme der Weißenfelser Basketballer nach 24 Jahren perfekt war, nahmen die Fans des MBC schon ganz andere Ziele in den Blick: "Deutscher Meister wird nur der MBC", schallte es durch die mit 2.100 Zuschauern sehr gut gefüllte Weißenfelser Stadthalle. Gefolgt von einem "Zieht den Bayern die Lederhosen aus".

Nach dem nach einigen Startschwierigkeiten im Play-In gegen Oldenburg am Ende deutlichen 110:95-Sieg steht das Team von MBC-Coach Janis Gailitis im Meisterschafts-Viertelfinale. Und dort geht es gegen Meister und Hauptrundensieger Bayern München, denen die Fans in der Bundesrepublik sportartenübergreifend gern die Lederhosen ausziehen wollen.

Geißler: "Dreimal gegen Bayern gewonnen"

Für den MBC ein Traumlos: "Als deutscher Pokalsieger zum deutschen Meister zu fahren, ich glaube, das wird die coolste Viertelfinalpaarung überhaupt", freut sich MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. Und für die Bayern? "Bayern hat sich jeden anderen Gegner gewünscht als den MBC", glaubt Geissler und erklärt: "Wir haben keine Angst. Wir haben in dieser Saison eigentlich alle drei Spiele gewonnen, auch wenn es beim dritten Spiel unterschiedliche Meinungen gibt."

Das Team vom Sytainics MBC freut sich über den Sieg und den Einzug in die Playoffs.

Geissler spricht damit auf die knappe 88:90-Niederlage in München Ende April an, als die Bayern den siegreichen Dreier nach MBC-Meinung erst nach Ablauf der Uhr erzielten. Die Schiedsrichterin und nach einem MBC-Einspruch später auch das Schiedsgericht entschieden aber gegen den MBC. Zuvor hatte der MBC in der Bundesliga und im Pokal-Halbfinale jeweils in eigener Halle gegen die Bayern gewinnen können. Oder, wie Geißler sagt: "Wir haben den Bayern den Pokal geklaut, jetzt wollen wir auch das Viertelfinale klauen."

Keine Bayern-Gratulation nach Pokalsieg

Eins scheint zudem schon festzustehen, egal wie das Viertelfinale ausgeht: Eine große Freundschaft zwischen MBC und dem Meister aus München wird wohl nicht mehr erwachsen. Nach dem umstrittenen und knappen Bayern-Sieg im April hätten sich die Bayern laut Geissler nicht gemeldet. "Sie haben sich auch nach dem Pokalsieg nicht gemeldet und vielleicht gratuliert." Eine gewisse Brisanz im Spiel, das könne aber auch gut sein: "Die Bayern werden keine soften Fouls machen. Da wird man sehen, was körperlicher Sport ist", glaubt Geißler.

Bayern-Coach Herbert: "'Wir sind soft"

Klar ist, dass der große Gegner aus München zuletzt eine Woche Pause hatte, während der MBC in zwölf Tagen sechs Spiele spielen musste. Als Tabellenführer der Hauptrunde ist das Team von Coach Gordon Herbert zudem großer Favorit. Doch wirklich zufrieden war der kanadische Trainer mit dem Auftreten seines Teams zuletzt nicht. "Wir sind kein toughes Team", schimpfte Herbert nach dem knappen 73:72-Sieg der Bayern im letzten Hauptrundenspiel gegen den Tabellenelften Ludwigsburg. "Wenn ich mir ein Eis kaufen würde, wäre das härter. Wir sind soft."

Die angespannte Stimmung beim Meister, der in den letzten Spielen der Hauptrunde seltsam anfällig und unkonzentriert wirkte und gegen Ex-Meister Ulm sogar eine 94:109-Niederlage kassierte, könnte der Vorteil des MBC sein.

Best-of-Five-Serie startet in München

"Wir dürfen nicht aufhören, daran zu glauben, dass das Limit noch nicht erreicht ist", motiviert Geissler. Die Best-of-Five-Serie beginnt am Samstag (17. Mai 2025) in München. Am Dienstag (20. Mai 2025) folgt ein Heimspiel in Weißenfels. Dann folgt mit Sicherheit wieder ein Spiel in München (Samstag, 24. Mai). Zwei weitere mögliche Spiele sind am Dienstag, 27. Mai, und Donnerstag, 29. Mai, angesetzt. "Wir wollen mindestens noch zweimal hier im Wolfsbau spielen. Dann ist alles möglich", glaubt Geissler. Ja, wenn der MBC tatsächlich den Topfavoriten und Meister aus dem Viertelfinale werfen sollte, dann ist sogar der von den Fans besungene Titel denkbar.

Dirk Hofmeister