Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena verabschiedet vier Spieler - El Haija geht nach Nürnberg Stand: 16.05.2025 11:39 Uhr

Auch bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena werden im Sommer einige Stammspieler den Verein verlassen. Aus einem Quartett ragt Khalid Abu El Haija noch heraus, den es zu Zweitligist 1. FC Nürnberg zieht.

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen wird es auch beim FC Carl Zeiss Jena einige Veränderungen geben. Wie der Verein mitteilte, werden zunächst vier Spieler den Regionalligisten verlassen. Joel Richter, Ken Gipson und Justin Petermann spielen in der kommenden Saison ebenso nicht mehr für den FCC, wie auch Khalid Abu El Haija.

Finanzielle Entschädigung für Haija

Der 19-jährige Innenverteidiger schließt sich nach zehn Jahren beim FC Carl Zeiss Jena ab Sommer dem 1. FC Nürnberg an. Dort soll er zunächst in der U23 in der Regionalliga Bayern spielen. Wie Geschäftsführer Patrick Widera erklärte, wird der FCC finanziell entschädigt. "Beide Vereine haben sich im Zuge des Wechsels von Khalid Abu El Haija auf ein werthaltiges Paket geeinigt, das den FCC für die von ihm langjährig geleistete, sehr gute Ausbildungsarbeit angemessen entschädigt und zudem für die Zukunft noch weitere erfolgs- und entwicklungsrelevante Variablen enthält." El Haija war 2015 aus Neustadt an der Orla zum FCC gestoßen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften von Jena. In dieser Spielzeit absolvierte er 20 Regionalligaspiele.

Richter kam vor zwei Jahren vom Berliner AK ins Paradies, absolvierte in der Zeit 53 Spiele für den FCC: Gipson (102 Spiele) und Petermann (65 Partien) hatten drei Jahre das Trikot des Regionalligisten getragen.

pm/SpiO