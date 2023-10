Samstag, ab 11 Uhr im Livestream "Fans im Osten" – Miniskifliegen aus Bad Elster Stand: 20.10.2023 09:49 Uhr

In Bad Elster wird seit über 100 Jahren von der Schanze gesprungen. Samstag sind die kleinen Skiadler auf der kleinen Schanze in Aktion. "Fans im Osten" ist mit einem Livestream dabei.

Die größeren Skisprunganlagen sind zwar immer noch nicht nutzbar, aber auf der kleinen kann gesprungen werden – und wird am Samstag (21.10.2023) auch gesprungen. Und zwar ein Mini-Skifliegen mit einem anschließenden Wald-Hindernislauf. Sport im Osten überträgt die Veranstaltung ab 11 Uhr im Livestream.

Größere Schanzen 2024 wieder in Betrieb

"Wir rechnen mit 25 bis 35 Teilnehmern. Und die Wetterprognosen sind jetzt ja auch richtig gut", freut sich Sven Schneider, 1. Vorsitzender der Abteilung Skispringen bei der SG Medizin Bad Elster.

Die Elster-Schanzen haben eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1922 zurückgeht. Der letzte große Umbau fand 1995 statt, mittlerweile durften die beiden größeren Schanzen (K20 und K45) seit zehn Jahren nicht mehr genutzt werden, weil der Skiverband die Lizenz zur Austragung von Wettkämpfen entzogen hatte. Im kommenden Jahr, so der Plan, sollen die beiden Schanzen wieder nutzbar sein. 400.000 Euro Fördermittel fließen. "Wir hatten Probleme mit dem Hang, der abgerutscht ist", erklärt Schneider. Durch Starkregen im Sommer war der Aufsprunghang großflächig ausgespült worden.

Skifliegen auf acht bis neun Meter

Die kleine Schanze ist weiter nutzbar und wird am Samstag Austragungsort des Mini-Skifliegens. Wobei fliegen Interpretationssache ist, die Sprünge gehen maximal acht bis neun Meter weit. Die Teilnehmer sind zwischen fünf und neun Jahren alt. Es werden drei Durchgänge gesprungen. Und danach geht es zu einem 500 Meter langen Waldhindernis-Lauf. "Diese Wettbewerbe finden seit vielen Jahren an fünf bis sechs Standorten in Sachsen statt. Am Ende gibt es einen Gesamtsieger und Sachsenpokal."

rei