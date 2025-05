Handball | Champions League SC Magdeburg trifft im Final Four zunächst auf Barcelona Stand: 02.05.2025 17:38 Uhr

Die Handballer vom SC Magdeburg müssen beim Final Four der Champions League auf dem Weg ins Endspiel den Titelverteidiger ausschalten. Die Füchse Berlin erwischen ein leichteres Los.

Der SC Magdeburg hat für das Finalturnier der Champions League kein Losglück gehabt. Der deutsche Handball-Meister trifft im Halbfinale am 14. Juni auf Titelverteidiger FC Barcelona. Im zweiten Semifinale bekommen es die Füchse Berlin mit den Franzosen vom HBC Nantes zu tun. Das Turnier findet in Köln statt. Erst am Donnerstagabend hatte sich der SCM knapp mit einem Tor in letzter Sekunde gegen Veszprem durchgesetzt.

SCM-Kapitän O'Sullivan hofft auf "zwei sehr gute Tage"

"Wir freuen uns unheimlich, dass wir es wieder nach Köln geschafft haben. Dieses Jahr wollen wir es besser machen als letzte Saison, wo wir am Ende nur auf Platz vier gelandet sind. In Köln kann alles passieren, jede Mannschaft hat mit zwei guten Tagen die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir zwei sehr gute Tage haben werden", wurde SCM-Kapitän Christian O'Sullivan nach der Auslosung auf der Vereinsseite zitiert.

Erinnerungen an Triumph 2023

Die Reihenfolge der Partien wird noch festgelegt. Anwurf für das erste Halbfinale ist 15.00 Uhr, das zweite Duell folgt drei Stunden später. Nach dem Spiel um Platz drei (15.00 Uhr) findet am 15. Juni das Endspiel (18.00 Uhr) statt.

Der SCM hatte die Königsklasse zuletzt 2023 gewonnen. Damals setzte man sich im Halbfinale gegen das Star-Ensemble aus Barcelona im Siebenmeterwerfen durch. Die Füchse standen bisher einmal im Final Four, 2012 scheiterte man im Halbfinale am THW Kiel und verlor auch das kleine Finale gegen Kopenhagen.

dpa/SpiO