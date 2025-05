Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Ingolstadt vor Augen - Pokalfinale im Hinterkopf Stand: 02.05.2025 16:57 Uhr

Am Wochenende kann Erzgebirge Aue endlich den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Aber der Blick der Verantwortlichen geht schon darüber hinaus. Gute Nachrichten gibt es vom derzeit verletzten Goalgetter.

Die Saison mit einigen Aufs, aber ein paar mehr Abs kann für Erzgebirge Aue am Sonntag (4. Mai) endlich einen positiven Abschluss finden. Dann können die "Veilchen" im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (16:30 Uhr im Audiostream und Liveticker von SPORT IM OSTEN) den Klassenerhalt feiern.

Das sind die Möglichkeiten für Aue

Klar ist, Aue hat alle Karten selbst in der Hand und drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dort steht Waldhof Mannheim aktuell mit 40 Punkten knapp über dem Strich, die zweite Mannschaft von Stuttgart rangiert mit der gleichen Anzahl an Zählern wegen des schlechteren Torverhältnisses auf dem ersten Abstiegsplatz.

Heißt: mit vier Punkten aus drei Spielen ist alles sicher für den FCE, selbst wenn Mannheim (gegen Cottbus, Dresden und Bielefeld) und Stuttgart II (gegen Aachen, Dortmund II, Essen) alle ihre restlichen Spiele gewinnen sollten. Was besonders beim Waldhof einer Sensation gleichkommen würde.

Aber auch an diesem Wochenende könne bereits gefeiert werden im Erzgebirge: Sollte Mannheim oder Stuttgart verlieren, würde Aue bereits ein Remis gegen die Oberbayern reichen, um Planungssicherheit für die kommende Spielzeit zu haben. Gewinnt eins der Teams und das andere spielt Remis, könnte Aue mit einem Sieg den Klassenverbleib sicherstellen.

Heidrich hofft auf Klassenerhalt vor den eigenen Fans

"Wir hatten in der Rückrunde sehr, sehr viele schwierige Momente und eine Auswärtsbilanz, die katastrophal ist", sagte Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag (2. Mai 2025). Daher will er alle noch einmal auf die letzten beiden Heimspiele und die Mission Klassenerhalt einschwören. "Ganz ehrlich: Wenn es uns am Wochenende nicht gelingtm durch die anderen Ergebnisse oder das eigene, dann machen wir es halt die Woche später gegen Sandhausen."

Trainer Jens Härtel (FC Erzgebirge Aue) und Sportdirektor Matthias Heidrich (FC Erzgebirge Aue) im Gespräch am Spielfeldrand (Archiv).

Heidrich ist vollkommen überzeugt und will auch, dass das Team entsprechend auftritt. Daher geht sein Blick auch schon weiter zum 24. Mai. Dann steht für Aue das Endspiel im Sachsenpokal bei Lok Leipzig auf dem Programm. "Das ist dann nicht nur für das Image und den Briefbogen gut, sondern tatsächlich auch bei der Kaderplanung für die kommende Saison sehr wichtig", so Heidrich. Das Geld wäre ein Bonus und gäbe den Verantwortlichen zusätzliche Optionen bei Verpflichtungen.

Härtel hat 15 gesunde Feldspieler

Gegen Ingolstadt wird Aue wie schon in den vergangenen Partien mit einem extrem dünnen Kader antreten. Zu den bereits verletzten Spielern hat sich nun auch noch Mika Claussen dazugesellt, der eine Verletzung an der Leiste hat. "Somit bleibt es jetzt aktuell bei 15 gesunden Feldspieler - plus ein paar Jungs aus der A-Jugend. So werden wir es angehen und wollen auch nicht groß jammern", erklärte der dennoch positiv gestimmte Trainer Jens Härtel: "Die Jungs, die auf dem Platz stehen, sind gut genug, um Punkte zu holen. Das haben sie in den letzten Wochen auch gezeigt."

Schmid verlängert seinen Vertrag

Derweil verkündete der FCE ebenfalls am Freitag, dass Maximilian Schmid dem Verein länger erhalten bleiben wird. Der 22-Jährige, der aktuell an einer Syndesmoseband-Verletzung laboriert und in der Reha an seinem Comeback arbeitet, hat ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Damit wird der im Winter vom 1. FC Köln II gekommene Angreifer, der in elf Einsätzen für Aue (Liga und Pokal) ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet hat, auch in der kommenden Saison zum Kader gehören. Pünktlich zur Saisonvorbereitung soll er dann wieder zum Team stoßen.

