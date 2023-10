Basketball | Bundesliga Erster Sieg: Niners Chemnitz feiern Heimerfolg gegen Bamberg Stand: 02.10.2023 22:55 Uhr

Die Niners Chemnitz haben nach ihrer Auftaktniedelage gegen Meister Ulm den ersten Sieg eingefahren. Im Heimspiel setzten sich die Sachsen am Montagabend klar mit 109:79 (54:42) gegen das Team der Bamberg Baskets durch.

Bamberg hält nur am Anfang mit

Vor 4.592 Zuschauern in der Messe Chemnitz begegneten sich beide Teams zu Beginn auf Augenhöhe, wobei die Führung immer wieder wechselte. Das erste Viertel ging schließlich mit 24:23 an die Oberfranken. Im zweiten Viertel fanden die Sachsen immer besser in die Partie. Dank eines 9-Punkte-Laufs setzten sich die Niners auf 36:26 ab. Dabei glänzte vor allem Wesley Van Beck, der aus allen Lagen punktete. Beim Stand von 54:42 ging es in die Pause.

Chemnitz zieht weiter davon

Nach der Halbzeit zogen die Chemnitzer innerhalb von gut zwei Minuten auf 68:46 davon. Bamberg hatte kaum noch Zugriff und kaum Wurfglück. Das Geschehen änderte sich auch nicht nach dem 3. Viertel (87:64). Chemnitz dominierte weiter unter den Körben und baute den Vorsprung durch eine weitere 12-Punkte-Serie vorentscheidend aus.

Wesley van Beck war mit 26 Punkten Top-Scorer der Niners

Bester Werfer der Niners war Van Beck (26). Zudem punkteten Kaza Kajami-Keane (17), Jeff Garrett (16), Kevin Yebo (15), Jonas Richter (11) und DeAndre Lansdowne (10) zweistellig. Für die Gäste traf Justin Gray am häufigsten (14).

Im Nächsten Spiel gastieren die Chemnitzer am Sonntag bei den löwen Braunschweig.

