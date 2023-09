Fußball | Regionalliga Doppelter Thiele erlegt den FSV Zwickau Stand: 17.09.2023 18:16 Uhr

Wieder nichts mit einem Auswärtspunkt: Der FSV Zwickau hat sich bei Topteam Energie Cottbus gut geschlagen, führte sogar kurz. Doch am Ende entschieden die Wucht der Lausitzer und Timmy Thiele die Partie.

Der FSV Zwickau wartet in der Regionalliga Nordost weiter auf den ersten Auswärtspunkt. Bei Energie Cottbus kassierten die Westsachsen eine insgesamt verdiente 1:3-Niederlage. Dabei sorgte Marc-Philipp Zimmermann für die überraschende Führung der Schwäne.

Zimmermann sehenswert - Heike gleich aus

Während Energie Cottbus mit der Sieg-Elf aus dem BAK-Spiel startete, wechselte Zwickaus Trainer Rico Schmitt auf vier Positionen, auch auf der des Torhüters. Benjamin Leneis stand diesmal zwischen den Pfosten. Und die Zwickauer mussten von der ersten Sekunde an auf der Hut sein, standen gleich mächtig unter Druck. Viele Ecken und im letzten Moment geblockte Schüsse bestimmten die Startphase. Doch dann sammelte sich der FSV, machte mit neun Mann hinten dich. Entlastung gab es aber kaum. Bis zur 29. Minute. Da brachte Rene Rüther den Ball von rechts halbhoch in den Strafraum, wo Marc-Philipp Zimmermann aus sieben Metern unwiderstehlich direkt abzog. Der Ball flatterte ins linke Eck zur Zwickauer Führung. Die Taktik von Trainer Rico Schmitt schien aufzugehen. Bis zur 36. Minute, als Zwickau in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor, Maximilian Oesterhelweg auf Tim Heike durchsteckte und der Knipser aus 14 Metern vollendet. Danach erhöhte Cottbus wieder den Druck, aber zu einer klaren Chance reichte es nicht mehr.

Tim Heike (Hintergrund) jubelt nach seinem Tor zum 1:1 mit Maximilian Oesterhelweg.

Timmy Thiele mit einem Doppelpack

Die zweite Halbzeit startete wie die erste, Cottbus machte unheimlich viel Druck. Und spielte nun deutlich zielstrebiger. Der FSV wurde tief in die eigene Hälfte gedrückt, schaffte dazu kaum Entlastung. Nach einigen Möglichkeiten für die Lausitzer brachte Timmy Thiele Energie in der 56. Minute in Front. Nach starker Flanke von Halbauer köpfte der Stürmer aus vier Metern ins rechte Eck. Jetzt schwamm Zwickau und hatte Glück, als Cedric Euschen nach einer Stunde freistehend nur den Außenpfosten traf. Doch Zwickau fing sich wieder, Cottbus zog sich ab der 75. Minute etwas zurück. Die Chancen für den FSV waren überschaubar, dennoch wäre mit etwas Glück bei den Abschlüssen von Zimmermann oder Martens sogar ein Ausgleich möglich. So aber machte Energie spät, in der fünften Nachspielminute, den Deckel drauf. Alexander Prokopenko steckte für Thiele d8urch, der am Keeper vorbei in die Maschen lupfte.

FC Energie Cottbus vs. FSV Zwickau

