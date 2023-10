Skispringen | Sommer Grand Prix Deutsche Adler bereit für Klingenthal Stand: 05.10.2023 15:47 Uhr

Noch sind die Absprunghänge grün, was die Skispringer nicht davon abhält, ihre Besten zu ermitteln. Am Wochenende steigt in Klingenthal das Finale im Sommer-Grand-Prix – mit dabei natürlich auch die deutschen Adler. "Sport im Osten" überträgt ausführlich live.

Sommer Grand Prix: Die Oberwiesenthalerin Selina Freitag beim Absprung. (Archiv)

Noch ist der Winter nicht in Sicht, doch am Wochenende gibt’s schon einmal die richtige Einstimmung. Am 7. und 8. Oktober messen sich zum Abschluss der Sommersaion in Klingenthal die weltbesten Skispringer ihre Kräfte. Sport im Osten ist sowohl im MDR FERNSEHEN als auch im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App live dabei.

Deutsche Adler mit Olympiasieger und Weltmeistern

Der Countdown läuft für das Finale im Sommer Grand Prix. Für die deutschen Adler gehen unter anderen die Weltmeisterinnen Selina Freitag, Juliane Seyfarth und Luisa Görlich an den Start. Bei den DSV-Männern sind Olympiasieger Andreas Wellinger und die einstigen WM-Titelträger Markus Eisenbichler und Karl Geiger dabei.

Chance für Auer Hamann

Erfreulicherweise hat auch Martin Hamann ein Ticket von Bundestrainer Stefan Horngacher erhalten. Der 26-Jährige von der SG Nickelhütte Aue war zuletzt im zweitklassigen Continental-Cup unterwegs und wollte sich unbedingt wieder für das A-Team empfehlen. Nun ist die Chance da, sich zu beweisen.

Horngacher: "Wir genießen und freuen uns auf die Unterstützung der Fans"

Trainer Horngacher schaut voraus: "Wir freuen uns auf das Grand-Prix-Finale in Klingenthal vor heimischer Kulisse. Wir genießen und freuen uns auf die Unterstützung der Fans." Sein Kollege Maximilian Mechler, Bundestrainer Skisprung Frauen, hofft "auf ein komplettes Starterfeld, dass alle Nationen mit dabei sind".

Termine 7. Oktober Skispringen Frauen 12:15 Uhr: 1. Durchgang 7. Oktober Skispringen Frauen 13:15 Uhr: 2. Durchgang 7. Oktober Skispringen Männer ab ca. 16 Uhr: 1. Durchgang 7. Oktober Skispringen Männer ab ca 17:10 Uhr: 2. Durchgang 8. Oktober Skispringen Mixed-Team ab ca. 16 Uhr: 1. Durchgang 8. Oktober Skispringen Mixed-Team ab ca. 17 Uhr: 2. Durchgang

Aufgebot DSV-Frauen Lia Böhme VSC Klingenthal Joana Eberle SC Oberstdorf Selina Freitag WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Luisa Görlich WSV 08 Lauscha Pauline Hessler WSV 08 Lauscha Pia Lilian Kübler SV Zschopau Anna Rupprecht SC Degenfeld Katharina Schmid SC Oberstdorf Juliane Seyfarth WSC Ruhla

Aufgebot DSV-Männer Finn Braun SV Baiersbronn Markus Eisenbichler TSV Siegsdorf Karl Geiger SC Oberstdorf Martin Hamann SG Nickelhütte Aue Felix Hoffmann SWV Goldlauter Philipp Raimund SC Oberstdorf Luca Roth SV Messstetten Constantin Schmid WSV Oberaudorf Andreas Wellinger SC Ruhpolding

jmd