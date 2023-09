Fußball | Bundesliga Christoph Baumgartner: "Erfolg ist das Allerwichtigste" Stand: 14.09.2023 17:21 Uhr

Bisher hat es Christoph Baumgartner erst auf 20 Einsatzminuten bei RB Leipzig gebracht. Das wird sich ändern, nicht zuletzt weil auf seiner Stammposition ein Ausfall droht und die Sachsen schon bald in die Champions-League-Saison starten.

Er soll ein Aushängeschild für RB werden: Für fünf Jahre hat Christoph Baumgartner in der Messestadt unterschrieben, nachdem im Sommer 24 Millionen Ablöse an seinen Ex-Klub Hoffenheim geflossen sind. Inzwischen hat der Österreicher in Leipzig eine Wohnung bezogen, eine Oberschenkelverletzung auskuriert und dürfte sich eingefunden haben am Cottaweg.

Baumgartner: "Das ist schon was Spezielles"

Seine Genesung ist nicht nur für den 24-Jährigen wichtig, sondern auch für RB: Auf das Team von Marco Rose kommen wichtige Wochen zu. Kommenden Dienstag (19. September, 18:45 Uhr live im Audiostream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) startet die Champions-League-Gruppenphase für die Leipziger in Bern. Auf Kunstrasen gegen die Young Boys: "In der Konstellation schon interessant, sage ich mal. Wir freuen uns darauf, weil es eine Gruppe ist, die einen guten Mix hat zwischen einem richtigen Kracher und Vereinen, bei denen unser Anspruch ist, die zu schlagen, wenn wir alles auf den Platz bringen, was in uns steckt."

Der Kracher in der Gruppe heißt Manchester City, ist Titelverteidiger in der Champions League, Meister in England und das vielleicht beste Team der Welt. Daneben wartet mit Roter Stern Belgrad ein mindestens stimmungstechnisches Highlight auf RB. "Ich habe gegen die schon in der Euroleague gespielt, leider ohne Zuschauer. Ich weiß aber, wie es da zugeht. Das ist schon was Spezielles. Das ist eins der stimmungsvollsten Stadien Europas", so Baumgartner.

Mannschaftserfolg steht über allem

Es klingt, als wäre der Österreicher heiß auf internationale Spiele, so kurz nach der Länderspielpause. Doch die bereitet den Leipzigern Bauchschmerzen: Dani Olmo und Willi Orban sind mit Verletzungen von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt. "Das ist natürlich extrem bitter, wenn dir der Kapitän wegbricht und der aktuell beste Spieler höchstwahrscheinlich", erklärte der offensive Mittelfeldspieler dem MDR. Dabei sei es auch egal, dass der Ausfall Olmos seine Einsatzchancen erhöht. "Das wünscht man keinem, der Erfolg der Mannschaft ist das Allerwichtigste." Dennoch sei der Kader groß genug, um die Ausfälle zu kompensieren.

Baumgartner zu Augsburg: "Immer unangenehm"

Doch bevor es in den Europapokal geht, wartet mit dem FC Augsburg eine unangenehme Aufgabe auf die Sachsen. "Augsburg ist eine Mannschaft, die ganz genau weiß, was sie macht", sagt Baumgartner, der bereits achtmal auf die Schwaben getroffen ist: "Es ist immer unangenehm gegen den FCA." Wichtig sei, Stimmung zu kreieren und die eigenen Fans mitzunehmen, um den nächsten Sieg am Elsterflutbecken einzutüten.

jar