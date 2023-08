Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC geht in Rostock baden Stand: 05.08.2023 14:58 Uhr

Zehn starke Minuten in Rostock waren deutlich zu wenig. Der Chemnitzer FC hat das erste Auswärtsspiel der Saison gegen Hansa II haushoch verloren und zeigte sich über weite Strecken desolat.

Trotz früher Führung ist der Chemnitzer FC mit 1:6 (1:3) bei der Zweitvertretung von Hansa Rostock untergegangen. Nach dem Tor von Leon Ampadu nach nicht einmal zwei Minuten brachen die Sachsen in der Folge im Ostseestadtion komplett auseinander.

Chemnitzer FC hadert mit Schiedsrichter Lukawski

Chemnitz legte los wie die Feuerwehr. Keine zwei Minuten waren rum, da kam der Ball über Umwege zu Ampadu, der von der Strafraumkante abzog. Der Ball ging durch viele Beine hindurch ins untere linke Eck zur Führung. Danach blieb der CFC am Drücker. Zumindest bis zur zehnten Minute.

Ampadus frühe Führung reichte dem CFC nicht in Rostock.

Dann hörte die Elf von Christian Tiffert fast komplett auf nach vorne zu spielen und überließ dem Aufsteiger das Spielgerät und zog sich weit zurück. Die Gäste hatten einige gute Chancen und in der 29. Minute nutzte Mike Bachmann eine davon zur Führung. Nach einer Flanke zog der Rostocker aus der Drehung sehenswert ab und versenkte die Kugel im Kasten von David Wunsch.

Reutter und Wunsch sorgen für kurioses Tor

Nur sechs Minuten später zeigte Schiedsrichter Florian Lukawski überraschend auf den Punkt. Niclas Erlbeck hatte den Ball mit dem Arm berührt, doch die Distanz war kurz und der Arm nicht weit weg vom Körper: harte Entscheidung. Louis Köster war es egal. Mit einem Hammer setzte der 20-Jährige den Ball ins Dreiangel zur Führung für die Norddeutschen (35.).

Und kurz vor der Pause kam es noch bitterer für den CFC: Manuel Reutter wollte den Ball auf Wunsch zurückpassen, doch der Keeper rutschte aus. Reutter ging dem Ball hinterher, doch wurde von Bachmann gestört und leicht an der Hacke getroffen. Im Fallen haute der Chemnitzer den Ball in den eigenen Kasten (44.). Großer Protest bei den Sachsen, doch der blieb erfolglos. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand für die Himmelblauen ging es in die Kabine.

Tiffert stellt erfolglos um

Zur Pause wechselte Christian Tiffert dreifach, doch viel brachte das nicht ein. Rostock blieb das gefährlichere Team, Köster traf den Pfosten (55.). Zehn Minuten später machte Bachmann mit seinem zweiten Tor den Deckel auf die Partie. Der CFC war weit aufgerückt und ließen sich vom Aufsteiger auswärts eiskalt auskontern. Der 22-Jährige war am Ende frei durch und schob den Ball überlegt und genau flach an Wunsch vorbei, der nicht mal reagierte (65.).

Wieder fünf Minuten später düpierte Sebastien Thill die Chemnitzer Hintermannschaft und spielte einen Pass durch die Beine eines CFC-Verteidigers zu Pascal Breier, der das 5:1 markierte (71.). Und nur drei Zeigerumdrehungen später machte Bachmann per Kopf sogar seinen dritten Treffer gegen desolate Chemnitzer (74.). Danach passierte nichts mehr.

jar