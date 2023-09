Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena verspielt gegen Hertha II zweiten Saisonsieg Stand: 16.09.2023 15:51 Uhr

Carl Zeiss Jena ist bei der Reserve von Hertha BSC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen. Unbeirrt von der Berliner Dominanz brachte Krauß die Gäste in Führung. Trotz zahlreicher Chancen bauten die Jenaer ihre Führung vor der Pause nicht aus. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte kassierte Carl Zeiss kurz vor dem Ende den Ausgleich.

Erst am Freitag gab der FCC die Verpflichtung des Verteidigers Nils Butzen bekannt. Einen Tag später lief der Ex-Zwickauer zum ersten Mal im Trikot der Jenaer auf. Der Neuzugang war die einzige Änderung in der Startelf-Formation von Trainer René Klingbeil. Hertha-Trainer Stephan Schmidt setzte auf vier neue Spieler. Maximilian Mohwinkel rückte für Philip Sprint zwischen die Pfosten. Marlon Morgenstern ersetzte Mesut Kesik in der Defensive. Außerdem durften Ruwen Werthmüller und Kelian Insona für Tony Rölke und Ensar Aksakal von Beginn an ran.

Die Hauptstädter erwischten den besseren Start in die Partie, verpassten es jedoch den vielen Ballbesitz zu verwerten. Ken Gipson vereitelte in der Jenaer Defensive den Rückstand. Er wehrte eine kurz ausgeführte Ecke von Werthmüller zur Ecke ab (10.). Jena ließ sich vom starken Start der Hausherren nicht beirren und konnte wie so oft auf Maximilian Krauß zählen.

Klingbeil-Elf führt

Aus dem Nichts brachte Krauß die Gäste in Front. In einer Einzelaktion über halblinks setzte sich der Jenaer gegen Hertha-Kapitän Maurice Covic durch. Per Körpertäuschung Platz verschafft, zirkelte der Routinier das Spielgerät unhaltbar in den Winkel – 1:0 für die Thüringer. Hertha versuchte es dann mit einer Hereingabe von Nader El-Jindaoui, Derry Scherhant wurde in Position gebracht und überwand Butzen, scheiterte jedoch aus fünf Metern an FCC-Schlussmann Kevin Kunz (40.). Der Keeper stand in dieser Situation goldrichtig. Die Gäste verpassten es danach die Führung vor der Halbzeit weiter auszubauen. Zuerst konnte Joshua Endres einen Ballgewinn von Justin Schau nicht nachhaltig verwerten, dann verpasste Krauß nur knapp sein drittes Saisontor (43./45.).

Mohwinkel pariert

Zurück auf dem Feld wirkten beide Mannschaften zuerst ungeordnet. Beiden fehlte es bis zur 57. Minuten an torgefährlichen Szenen. Die Partie nahm dann aber noch einmal Fahrt auf. Eine sehenswerte Kombination der Westberliner konnte Carl Zeiss nicht endgültig klären. Per Nachschuss prüfte Veit Stange aus 30 Metern Kunz. Der FCC-Schlussmann ließ das Leder nur abprallen und sah dann ein blitzschnelles Umschaltspiel des FCC. Krauß spielte Endres kurz vor dem Strafraum frei. Der Jenaer Mittelstürmer traf den Ball perfekt, doch Mohwinkel machte sich lang und parierte sensationell (57.).

Später Ausgleich

Eine solide Jenaer Defensive zwang die "Alte Dame" über weite Strecken nur zu Distanzschüssen. Bis der eingewechselte Myziane Maolida Katz und Maus mit der Jenaer Defensive spielen konnte. Von der linken Strafraumseite bewegte er sich ohne Gegenwehr bis auf die andere Seite des Sechszehners. Per Schuss ins lange Eck brachte er den Herthanern den späten, verdienten Ausgleich (85.). Darauf fanden die Thüringer keine Antwort mehr.

Stimmen zum Spiel

