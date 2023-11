Viererbob | Weltcup Bob: Drei Rennen, kein Sieg – Olympiasieger Friedrich im Vierer-Finale nur Dritter Stand: 19.11.2023 13:14 Uhr

Kein guter Saisonstart für den Rekord-Weltmeister: Bob-Pilot Francesco Friedrich ist zum Weltcup-Auftakt in China ohne Sieg geblieben. Am Sonntag musste er sich sogar einem Italiener geschlagen geben, der bisher noch ohne Podestplatz war.

Deutet sich im Bobsport eine Wachablösung an? Olympiasieger Francesco Friedrich hat sich zum Weltcup-Auftakt in China in drei Rennen dreimal seinem deutschen Konkurrenten Johannes Lochner geschlagen geben müssen. Zum Abschluss der Wettkämpfe wurde Friedrich am Sonntag (19.11.2023) im Viererbob Dritter. Zuvor war er am Freitag (17.11.2023) im Zweier und am Samstag (18.11.2023) im Vierer Zweiter geworden. Alle drei Rennen dominierte Zweierbob-Weltmeister Lochner.

Friedrich landet hinter Italiener Baumgartner

Zum Finale am Sonntag auf der Olympiabahn von Peking 2022 lag Friedrich nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei, drei Hundertstel hinter Lochner. Im zweiten Durchgang kam Friedrich dann nicht gut vom Start weg und leistete sich in der Bahn einige Unsauberkeiten. So fiel Friedrich noch auf Rang drei zurück, hinter dem Italiener Patrick Baumgartner, der erstmals in seiner Karriere im Weltcup aufs Podest fuhr.

Drei Siege für Johannes Lochner

Den Sieg mit den zwei Schnellsten Läufen des Tages sicherte sich erneut Johannes Lochner. In 1:56,61 Minuten blieb er starke 0,31 Sekunden vor Baumgartner und 0,32 Sekunden vor Lochner.

Fünf Rennen zum Saisonauftakt

Auf der Eisbahn in Yanqing fanden am Wochenende insgesamt fünf Rennen statt. Neben den Bobrennen im Zweier (Sieger Johannes Lochner) und vierer (Sieger Johannes Lochner) starteten auch die Skeleton-Piloten in die Saison. Bei den Skeleton-Frauen gewann Tina Hermann, bei den Männern der Thüringer Christopher Grotheer.

Bob-Frauen starten erst Anfang Dezember

Der Start der Bobfahrerinnen in die neue Weltcup-Saison war zuvor verschoben worden. Aufgrund der geringen Zahl von Teilnehmerinnen wurde der Wettbewerb der Frauen in Peking abgesagt. Nun starten sie vom 4. bis 10. Dezember im französischen La Plagne in die Saison.

Dirk Hofmeister