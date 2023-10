Basketball | DBBL Aleksandra Makurat schließt die Kaderlücke beim Gisa Lions MBC Stand: 22.10.2023 10:31 Uhr

Gut zwei Wochen nach dem verletzungsbedingten Abgang von Annika Holopainen hat DBBL-Klub Gisa Lions MBC die Kaderlücke wieder geschlossen. Die 25-jährige Polin Aleksandra Makurat wechselt aus Israel nach Halle.

Im Jahr 2022 war Aleksandra Makurat schon einmal in Deutschland aktiv – für Halles DBBL-Konkurrenten Herne.

An der herben 58:83-Auswärtspleite des Gisa Lions MBC am Samstagabend beim BC Marburg konnte Aleksandra Makurat noch nichts ändern, aber immerhin konnte der DBBL-Klub aus Halle nur wenige Stunden später einen dringend gesuchten Neuzugang vermelden. Aleksandra Makurat soll die erhoffte Verstärkung auf der Flügelposition werden.

Makurat: Vertragsauflösung wegen Krieg in Nahost

Die 25-jährige Polin ersetzt die erst im vergangenen Sommer an die Saale gewechselte Annika Holopainen – aufgrund einer langwierigen Knieverletzung hatte es für die finnische Nationalspielerin zu keinem Einsatz gereicht. Anfang Oktober wurde ihr Vertrag dann aufgelöst. Nachfolgerin Makurat hatte zuletzt für wenige Monate ein Engagement beim israelischen Erstligisten Elitzur Holon im Süden von Tel Aviv. Wegen der akuten Kriegssituation vor Ort endete dieses jedoch vorzeitig – der Saisonstart wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Halles Sportdirektor Mario Zurkowski betonte in einer offiziellen Klubmitteilung die Schwierigkeit, auf Holopainens "Position adäquaten Ersatz zu finden" und dass man "lange den Markt sondiert" habe. Makurat aber sei "eine sehr variable Spielerin, die trotz ihres jungen Alters schon viel internationale Erfahrung mitbringt."

Fünf Jahre in der US-College-Liga NCAA

Die in Gdansk geborene, frühere polnische Jugendnationationalspielerin, war zwischen 2016 und 2021 in der US-amerikanischen College-Eliteliga NCAA für die Liberty University in Virginia und die University of Utah in Salt Lake City aktiv. Nach der Rückkehr begann sie in Europa ihre Profilaufbahn. Einer kurzen Zeit beim Herner TC in der DBBL, folgten die Saison 2022/23 in der zweiten italienischen Liga sowie besagter Kurzaufenthalt in Israel.



Aleksandra Makurats Debüt im Lions-MBC-Trikot ist für den kommenden Sonntag (29. Oktober) avisiert – dann gastiert der noch punktlose Tabellenvorletzte Saarlouis an der Saale.

red/pm