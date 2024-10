BR24 Sport Befreiungsschlag für Klose - Nürnberg erkämpft sich Sieg Stand: 05.10.2024 15:00 Uhr

Der 1. FC Nürnberg erkömpft sich gegen SC Preußen Münster einen 3:2-Sieg. Für die Mannschaft von Trianer Miroslav Klose ist es ein wichtiger Sieg.

Von BR24Sport

Nürnberg-Trainer Miroslav Klose kann vorerst aufatmen: Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mühte sich der 1. FC Nürnberg gegen den SC Preußen Münster ab und erkämpfte sich ein 3:2 (1:2). Die Franken schafften es im zweiten Durchgang, den Pausenrückstand zu drehen und feierten damit einen bitter nötigen Heimsieg. Stefanos Tzimas (8.), Caspar Jander (52.) und Ondrej Karafiat (79.) sorgten für die heiß ersehnten Club-Tore. Für Münster trafen Lukas Frenkert (16.) und Stefan Paetow (43.).

Der Club machte schon früh auf sich aufmerksam. In der 8. Spielminute ließ Stefanos Tzimas die Fans im Nürnberger Stadion jubeln (1:0). Caspar Jander marschierte zuvor durchs Mittelfeld und gab den Ball an Tzimas ab. Der Grieche hatte viel Platz und kam vor dem Strafraum zum Schuss. Trainer Miroslav Klose ballte die Hand zur Faust, die Nürnberger fielen sich in die Arme - am Platz und auf der Stadiontribüne.

Beide Mannschaften mit Chancen

Doch nur acht Minuten später zeigten die Gäste, was sie können und profitierten von einer schwachen Abwehrleistung der Nürnberger. Letztere ließen Joel Grodowski fast völlig frei stehen - der schoss drauf, der Ball wurde aber abgeblockt und landete bei Lukas Frenkert, der mühelos zum 1:1 traf.

Nach dem Ausgleich hatten beide Mannschaften ihre Chancen - Münster kam dann aber zuerst zum Zug. In der 42. Minute gelang es Paetow, das Spiel zu drehen (1:2). Doch trotz des massiven Drucks blieb der Club dran, ließ sich durch die vielen hohen Bälle nicht aus der Ruhe bringen. Jander belohnte diesen Kampf seiner Mannschaft: Nach der Halbzeitpause dribbelte er sich vor das Tor und schoss aus spitzem Winkel drauf. 2:2!

Das 3:2 kam von Karafiat - es war das erste Tor des Tschechen im Club-Trikot. Aufatmen für den Club, durch den zweiten Heimsieg klettern die Nürnberger vorübergehend auf Platz 10.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 05.10.2024 - 18:30 Uhr