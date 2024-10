Fortuna ohne Glück im Angriff HSV fügt Düsseldorf erste Saisonniederlage zu Stand: 06.10.2024 15:37 Uhr

Fortuna Düsseldorf muss sich dem Hamburger SV geschlagen geben. Die Rheinländer scheitern vor allem an ihrer schlechten Chancenverwertung.

Beim Blick auf die Anzeigetafel dürften Spieler und Verantwortliche von Fortuna Düsseldorf ihren Augen kaum getraut haben. Mit 0:3 (1:0) unterlag die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune dem Hamburger SV. Dabei war es fast die ganze Zeit über eine Partie auf Augenhöhe.

Der Grund für die erste Saisonniederlage: Die coolen Hamburger, die die Mehrzahl ihrer Möglichkeiten eiskalt ausnutzten. Und die überaus schwache Chancenverwertung der Mannschaft von Daniel Thioune an diesem Sonntagnachmittag (6.10.2024).

Düsseldorf startet offensiv

Mit diesem abgezockten und etwas glücklich herausgespielten Erfolg schieben sich die Hanseaten wieder vor in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga, während die Fortuna trotz der Pleite an der Tabellenspitze bleibt.

Die Fortuna startet vor ausverkauften Haus zielstrebig und offensiv. Düsseldorfs Mittelfeldspieler Giovanni Haag hatte bereits nach drei Minuten, nach einem Konter, die Führung auf dem Fuß, verpasste das Hamburger Tor aber knapp.

Dompé mit sehenswerter Führung

Doch der HSV ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte mehr Treffsicherheit. Der pfeilschnelle Jean-Luc Dompé zog vor den Fortuna-Strafraum und verwandelte mit einem beherzten Schuss zur 1:0-Führung (8.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams weitere gute Möglichkeiten vergaben.

Vor allem die Mannschaft von Daniel Thioune, die die Hanseaten immer weiter einschnürte, scheiterte immer wieder an der vielbeinigen HSV-Abwehr, an Torhüter Matheo Raab - und auch an sich selbst. Die Hamburger schafften es, die Führung mit in die Pause zu nehmen.

Glatzel trifft den Pfosten

Nach Wiederbeginn war der HSV die deutlich gefährlichere Mannschaft, Angreifer Robert Glatzel vergab aus kurzer Distanz eine große Kopfballmöglichkeit, ein paar Minuten später traf er nur den Pfosten (55.).

Danach erwachte auch die Fortuna wieder. Allerdings blieben die Düsseldorfer Spieler weiter zu fahrig im Abschluss, etwa Felix Klaus oder Emmanuel Iyoha mit ihren aussichtsreichen Schussversuchen.

Glatzel mit Doppelschlag

Die Fortuna erhöhte weiter das Tempo, hatte weitere große Torchancen und schien an sich selbst zu verzweifeln. Die Hamburger nutzten an diesem Tag ihre Chancen besser.

Glatzel erzielte per Foulelfmeter das 2:0 (83.) und damit die Entscheidung. Haag hatte zuvor den Ball mit Absicht und im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand aufgehalten. Dafür sah er zudem die Rote Karte (81.).

Glatzel setzte in der Schlussminute aus kurzer Distanz den Schlusspunkt zum 3:0 (90). Fortunas Offensivspieler Myronvan Brederode traf im Anschluss - geradezu exemplarisch für die Düsseldorfer Ungenauigkeiten - nur noch den Torpfosten des Hamburger Tores.

Düsseldorf in Regensburg, Hamburg gegen Magdeburg

Für Fortuna Düsseldorf heißt der nächste Gegner auswärts Jahn Regensburg (19.10., 13.00 Uhr). Der Hamburger SV ist zuhause gegen Magdeburg gefordert (20.10., 13.30 Uhr).