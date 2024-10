2:2 im Traditionsduell gegen Hertha Schalke ohne Sieg aber mit neuem Trainer Stand: 05.10.2024 22:42 Uhr

Der FC Schalke 04 tritt nach dem 2:2-Unentscheiden gegen Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle, hat aber zumindest die Trainerfrage geklärt.

Interimstrainer Jakob Fimpel verabschiedete sich mit vier Punkten aus zwei Spielen, der wahrscheinliche Nachfolger saß schon im Stadion: Schalke 04 hat sportlich einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht und außerdem wohl einen neuen Chefcoach gefunden.

Van Wonderen soll bei Schalke als Coach übernehmen

Nach WDR-Informationen wird der Niederländer Kees van Wonderen übernehmen, der ehemalige Oranje-Nachwuchscoach und Co-Trainer von Bondscoach Ronald Koeman verfolgte das 2:2 am Samstagabend (05.10.2024) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC in der Vorstandsloge der Königsblauen. Der 55-Jährige soll auf Schalke in den nächsten Tagen die Nachfolge des gefeuerten Karel Geraerts antreten.

Tore von Karaman und Mohr zuwenig für Schalke

Kenan Karaman (24.) und Tobias Mohr (33.) erzielten die Tore für die Gelsenkirchener, die den ersten Heimsieg nach 63 Tagen in der Schlussphase noch aus der Hand gaben. Michael Cuisance (9.) und der eingewechselte Smail Prevljak (72., Foulelfmeter) trafen für die Berliner.

Interimscoach Fimpel hatte gegenüber dem glücklichen 2:1 bei Preußen Münster auf einer Position gewechselt: Weil der unter der Woche erkrankte Mehmet Aydin nicht spielte, setzte sich eine Serie fort - wie bislang in jedem Saisonspiel änderte sich wieder die Besetzung der Abwehr. Und die zeigte gleich ihre bekannten Schwächen: Cuisance wurde beim 0:1 nicht konsequent attackiert.

Herthas Ausgleich nach umstrittenem Elfmeter

Offensiv überzeugte Schalke aber: Nach mehreren gefährlichen Angriffen zirkelte Karaman nach Doppelpass mit Amin Younes den Ball zum verdienten Ausgleich in den Winkel. Die Königsblauen blieben am Drücker und drehten durch Mohrs Treffer vor der Pause das Spiel. Doch zum Dreier reichte es nicht, weil die Gäste im zweiten Durchgang wieder stärker wurden und noch zum Ausgleich kamen.

Der Punkt für die Hertha war verdient, der Elfmeter, der zum 2:2 führte jedoch mindestens umstritten: Pascal Klemens wurde im Strafraum vom am Boden liegenden Ron Schallenberg getroffen, aber beim Duell war sehr viel Ball im Spiel.

Schalke in Hannover, Hertha gegen Braunschweig

Der FC Schalke 04 ist nach der Länderspielpause in Hannover gefragt (19.10., 13.00 Uhr), wahrscheinlich mit dem Debüt des neuen Trainers van Wonderen. Die Hertha spielt zur Eröffnung des 9. Spieltags zuhause gegen die Eintracht aus Braunschweig (18.10., 18.30 Uhr).