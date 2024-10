45. +4 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Schalke führt gegen Hertha BSC mit 2:1. Die Gäste haben zunächst gut reingefunden und sind so in Führung gegangen, danach hat aber Königsblau komplett die Kontrolle übernommen. Die beiden Treffer zur Wende fielen somit folgerichtig und waren auch schön anzuschauen, so wie es insgesamt ein gutes Spiel ist. Im zweiten Durchgang muss Berlin nun aber doch etwas mehr machen, man wird nicht mehr so auf Konter lauern können, wie bisher. In jedem Fall ist eine spannende zweite Hälfte garantiert, bis gleich.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Deyovaisio Zeefuik Hertha BSC Gelbe Karte für Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Und auch der Berliner sieht die Gelbe Karte. Bei Zeefuik ist es die fünfte Verwarnung, er fehlt deshalb im nächsten Spiel gesperrt.

45. +3 Kenan Karaman Schalke Gelbe Karte für Kenan Karaman (FC Schalke 04)

Im Mittelfeld geraten Karaman und Zeefuik nach einem Zweikampf aneinander. Dafür wird der Schalker verwarnt.

45. +2 Links wird Maza an die Grundlinie geschickt, seine Hereingabe jedoch noch von Schallenberg abgefangen. Die anschließende Ecke durch Cuisance von links bringt dann keine wirkliche Gefahr.

45. Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Gegen Ende will es Berlin nun nochmal wissen, vielleicht gelingt noch der Ausgleich vor dem Pausentee?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Aus zentraler Position 22 Meter vor dem Tor versucht es Maza mit einem Schuss. Der zentrale Abschluss ist sichere Beute für Heekeren, der damit keine Probleme hat.

43. Von links schleudert Dárdai einen Einwurf in den Strafraum, am vorderen Fünfmeterraumeck pflückt sich Scherhant das Leder gut runter. Anschließend schießt er dieses von links aus spitzem Winkel noch abgefälscht an das Außennetz, von da war es jedoch enorm schwierig, das Rund im Kasten unterzubringen.

41. Die Berliner kommen kaum noch hinten raus, müssen nun versuchen, irgendwie in die Pause zu kommen, um sich neu zu sortieren. Bulut versucht es aus der zweiten Reihe, jagd das Leder jedoch klar über den Kasten.

39. Diese Chance ist ein Augenschmaus! Mit einem sensationellen langen Ball schickt Bulut den vorne einstartenden Mukrin in den Strafraum. Der Verteidiger taucht am Elfmeterpunkt alleine vor Ernst auf, hatte sich das Leder zuvor gut runtergepflückt und lupft es nun über den herauseilenden Keeper, aber eben auch Zentimeter links am Tor vorbei. Das war enorm knapp.

36. Die Gastgeber sind inzwischen das wesentlich bessere Team, die Hertha kommt kaum noch gewinnbringend nach vorne. Hinten ist es vor allem Grüger, der sich oft zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und so das Spiel gestaltet. Aber auch Heekeren steht hoch und schiebt an.

33. Tobias Mohr Schalke Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Tobias Mohr

Schalke dreht die Partie. Nach einer Ecke tankt sich links Murkin an der Grundlinie durch, Maza verteidigt das nicht gut. Anschließend findet er halbrechts im Strafraum Mohr, der das Spielgerät auf seinen starken linken Fuß legt und aus neun Metern unhaltbar einschießt. Neben Ernst stehen noch mehrere Berliner auf der Torlinie, doch den Schuss kann keiner abblocken, das ging einfach zu schnell.

32. Nach kurzer Pause können sowohl Dárdai als auch Karaman weiterspielen. Die Königsblauen agieren weiter mit mehr Ballbesitz nach vorne, wollen das Spiel nun komplett drehen.

30. Bei einem Kopfballduell im Berliner Strafraum rauschen Dárdai und Karaman mit den Köpfen zusammen. Beide Akteure müssen behandelt werden.

27. Den Ausgleich haben sich die Gastgeber durchaus erarbeitet, obwohl die Hertha die etwas besseren Möglichkeiten hatte. Insgesamt leisten sich beide Teams doch viele Fehler im defensiven Bereich und eröffnen dem Kontrahenten dadurch Möglichkeiten.

24. Kenan Karaman Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Kenan Karaman

Es ist Schalke und es ist ein Traumtor. Von links bedient Murkin flach am Strafraumeck Karaman, der einen direkten Doppelpass mit Younes spielt. So bekommt er das Leder zurück und zieht aus 17 Metern halblinker Position ab, nagelt das Spielgerät rechts oben in den Knick. Ernst fliegt, kann gegen das Geschoss jedoch nichts ausrichten. Die Partie ist wieder offen.

22. Es ist eine hochinteressante Partie bisher. Schalke macht das Spiel, zeigt sich aber doch sehr konteranfällig. Wer setzt den nächsten Schlag?

19. Das ist beinahe das 0:2! Links kämpft sich Scherhant, nachdem er sich selbst das Leder erobert hat, in den Strafraum, wo das Spielgerät glücklich zu Þorsteinsson kommt. Der spielt rechts Cuisance an, der uneigennützig nochmal für Maza ablegt. Aus elf Metern kann der Berliner vollkommen frei abziehen, setzt das Rund jedoch flach und mittig, weshalb Heekeren per Fuß abwehren kann. Danach klärt dann die Schalker Hintermannschaft.

18. Kalas verliert das Leder im Aufbau, so kann Cuisance von Kenny sofort rechts in den Sechzehner geshcickt werden. Der letzte Kontakt vor dem Abschluss stimmt beim Torschützen nicht ganz, so wird der Winkel etwas spitz und er schießt das Spielgerät aus neun Metern halbrechter Position klar links vorbei. Heekeren muss nicht eingreifen.

16. Die Hertha bekommt den Ball einfach nicht weg, da sind einige schlampige Abspiele dabei. So kommt Sylla nach Zuspiel von Karaman rechts im Sechzehner an die Kugel, wird jedoch gut von Zeefuik gestellt und begeht so letztlich ein Offensivfoul.

14. Die Partie ist teilweise wild, der Ballbesitz wechselt sekündlich. Die Gastgeber scheinen vom Gegentreffer nicht geschockt zu sein sondern spielen munter weiter nach vorne. Hertha, das ist bereits durch die Aufstellung ohne echten Mittelstürmer klar geworden, will über schnelle Verlagerungen und Vorstöße gefährlich werden.

12. Eine Flanke von Antwi-Adjei von rechts rutscht an den zweiten Pfosten durch, Sylla schießt jedoch nur Teamkollege Karaman ab. Der Abpraller landet bei Schallenberg, der aus 16 Metern jedoch einen Meter links vorbeischießt.

9. Mickaël Cuisance Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Mickaël Cuisance

Die Gäste gehen in Führung. Rechts an der Mittellinie wird Kenny von Ernst gefunden, der Verteidiger schickt Cuisance in den Sechzehner. Dieser zieht zur Mitte, rutscht dabei im Zweikampf mit Murkin weg, rappelt sich aber sofort wieder auf und schließt aus zehn Metern auf das kurze Eck ab. Der Schuss ist eigentlich haltbar, rutscht Heekeren aber etwas über die Hände und geht so rechts unten ins Netz. Das ist bitter für den Schalker Keeper, der Gegentreffer geht durchaus auf ihn.

8. Im Anschluss an eine Ecke kommt Þorsteinsson aus 20 Metern zentraler Position zum Abschluss. Der Versuch geht jedoch weit links vorbei.

6. Schalke hat die erste gute Gelegenheit! Mohr leitet einen Ball von Heekeren rechts gut weiter auf Antwi-Adjei, der in den Strafraum eindringt. Dort gibt er weiter zu Sylla, der aus zehn Metern halbrechter Position etwas aus der Drehung sofort abzieht. Das Leder rauscht links knapp vorbei, Ernst kommt da nicht ran.

5. Es ist Feuer drin in diesem Spiel, die Zweikämpfe werden sehr intensiv geführt. Schallenberg kann unterdessen zurückkommen, das ist wichtig für die Gastgeber.

3. Im Vorfeld der Verwarnung für Dárdai ist Maza Schallenberg bei einem Zweikampf übel auf den Knöchel gestiegen, das Spiel lief jedoch weiter. Der Schalker muss behandelt werden.

2. Márton Dárdai Hertha BSC Gelbe Karte für Márton Dárdai (Hertha BSC)

Es geht gleich ordentlich zur Sache. Dárdai hält Sylla im Mittelfeld fest und sieht dafür umgehend die erste Gelbe Karte.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Schalke hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Tom Bauer den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die Duelle der vergangenen Spielzeit lassen uns ebenfalls auf eine spannende Partie heute hoffen. Dabei gewann jeweils die Hertha, auswärts mit 2:1, daheim sogar mit 5:2. Bei letzterem Aufeinandertreffen trafen Tabakovic, Terodde und Winkler doppelt, aus unterschiedlichen Gründen kann heute keiner dieser drei als Torschütze in Erscheinung treten. Lediglich Niederlechner, der den 5:2-Endstand besorgte, könnte für Berlin einen Treffer erzielen, sollte er eingewechselt werden.

Etwas anders kommt die Stimmungslage bei den Gästen daher. Die Hertha hat eine bittere 1:4-Klatsche gegen Elversberg bezogen und ist dadurch auf Platz neun abgerutscht, nur noch drei Punkte vor dem heutigen Gegner. Sowieso muss die Alte Dame aufpassen, nicht bereits früh in der Spielzeit den Anschluss an die anvisierten Aufstiegsplätze zu verlieren, da hilft nur ein Sieg heute. Sowohl Berlin als auch Schalke kennen jedoch sowieso nur Alles oder Nichts, jeweils erst ein Unentschieden steht in den Büchern.

Traditionsklubs auf Findungsphase, das ist so etwas das Motto dieser Partie. Schalke hat den Trainer dabei bereits getauscht, Interims-Coach Fimpel wird dann wohl in der anstehenden Länderspielpause ersetzt. Allerdings hat er mit dem Dreier gegen Münster letzte Woche gute Argumente für sich gesammelt, wenngleich das 2:1 auch etwas glücklich zustande kam. Dadurch hat sich Königsblau auf Platz 14 verbessert, sieben Punkte hat man nun auf dem Konto. Insgesamt ist das für die Ansprüche der Gastgeber natürlich dennoch zu wenig, heute will man deshalb unbedingt nachlegen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Schalke beruft Interims-Trainer Jakob Fimpel mit Antwi-Adjei einen Neuen im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für ihn muss Aydin weichen. Bachmann, Gantenbein und Seguin fehlen allesamt noch verletzt. Auf der anderen Seite rotiert auch Hertha-Coach Christian Fiel. Klemens und Sessa ersetzen Demme und Schuler in der Anfangsformation. Mit Reese, Winkler, Dudziak, Brooks, Bouchalakis, Gechter und Karbownik ist das Lazarett dabei prall gefüllt. Besonders in der Innenverteidigung ist die Not groß, hier sitzt kein Ersatz auf der Bank, dafür sind drei Stürmer dort vertreten. Offensiv wechseln könnten die Gäste.