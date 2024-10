Spektakuläres 3:3 gegen Darmstadt KSC verpasst Sprung an die Spitze Stand: 04.10.2024 20:28 Uhr

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC auswärts das nächste starke Comeback geschafft. Der KSC verpasst nach dem 3:3-Unentschieden am Freitagabend (04.10.2024) den Sprung an die Tabellenspitze.

Mit einem Erfolg hätte der KSC, der gegen Darmstadt zweimal in Führung lag, zumindest vorerst die Tabellenführung übernehmen können. Nun bleibt Karlsruhe trotz der Treffer von Dzenis Burnic (11.), Leon Jensen (28.) und Fabian Schleusener (77.) vorerst einen Punkt hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf, der am Sonntag im Topspiel gegen den Hamburger SV weiter davonziehen kann.

Nächstes Torfestival vom KSC

Nach dem 4:4 in der Vorwoche in Köln lieferte der KSC ein weiteres Torfestival. Den Darmstädtern, die zuletzt auswärts beim FC Schalke nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 5:3-Sieg kamen, blieb diesmal am Ende nur ein Punkt. Die Lilien, für die Isac Lidberg (15.), Kai Klefisch (54.) und Aleksandar Vukotic (74.) trafen, stehen mit nunmehr 6 Punkten weiter unten drin.

Entsprechend seiner Favoritenrolle baute der KSC von Beginn an viel Druck auf, das 1:0 war der verdiente Lohn. Trotz ihrer höheren Spielanteile agierten die Badener in der Defensive aber teils zu zaghaft. So brauchte es nach dem schnellen Ausgleich ein Traumtor zur erneuten Führung: Per Volley traf Jensen perfekt in den Winkel.

Karlsruhe druckvoll, Darmstadt mit starkem Comeback

Karlsruhe verpasste es in der Folge, die Führung auszubauen - das sollte sich rächen. Während der KSC bei dem aberkannten Treffer von Philipp Förster (49.) noch mit dem Schrecken davonkam, traf Klefisch wenig später zum verdienten Ausgleich für Darmstadt. Den Lilien gelang es nun, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Nach Vukotics Treffer zur 3:2-Führung sah es kurzzeitig nach dem nächsten Auswärtserfolg aus, doch Schleusener traf zum insgesamt gerechten Unentschieden.

Darmstadt gegen Köln, Karlsruhe in Ulm

Nach der Länderspielpause empfängt die Mannschaft aus Darmstadt den 1. FC Köln (18.10., 18.30 Uhr). Der Karlsruher SC spielt auswärts beim SSV Ulm (20.10., 13.30 Uhr).