37. Hornby behauptet den Ball auf der linken Sechzehnerseite und sucht Lidberg mit einer halbhohen Hereingabe. Die erwischt den Schweden allerdings im Rücken. Die Badener klären in der Folge im zweiten Anlauf.

34. Karlsruhe lässt nach seinem zweiten Treffer Ball und Gegner laufen, scheint das Geschehen vor Anbruch der Schlussphase der ersten Halbzeit im Griff zu haben. Es winkt der vierte Dreier im vierten Heimspiel der Saison.

31. López aus der zweiten Reihe! Der Deutsch-Spanier tritt in der halbrechten Offensivspur auf und donnert den Ball aus 20 Metern per rechtem Spann als Aufsetzer auf die linke Ecke. Weiß ist schnell unten und begräbt den Ball unter sich.

28. Leon Jensen Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Leon Jensen

Mit einem Traumtor bringt Jensen den KSC wieder nach vorne! Jungs Flanke von Karlsruhes rechter Offensivseite köpft López im hohen Bogen in den zentralen Bereich vor den Sechzehner. Jensen nimmt den Ball mit der Brust an und befördert ihn dann mit dem rechten Spann präzise in das rechte Kreuzeck.

26. Auch nach einer halben Stunde ist der KSC das stärkere Team, doch Darmstadt hat durch den Ausgleich durchaus an Selbstvertrauen gewonnen und für etwas mehr Ausgeglichenheit als in den ersten zehn Minuten.

23. Zivzivadze verpasst in guter Position! Günther tankt sich über die linke Außenbahn an die Grundlinie und flankt direkt vor den Kasten. Zivzivadze will aus vier Metern mit dem linken Fuß einschieben, kommt aber wegen der konsequenten Bewachung durch Riedel nicht an den Ball.

20. Corredor setzt nach Vorarbeit Buenos von der linken Seite aus spitzem Winkel einen Schuss ab. Der ist wegen starker Rücklage viel zu hoch angesetzt, sodass KSC-Schlussmann Weiß nicht eingreifen muss.

18. Zivzivadze hat die direkte Antwort auf dem Fuß! Der Georgier stößt in eine mittige Lücke und hat aus 15 Metern freie Schussbahn. Sein halbhoher Abschuss auf die linke Ecke hat nicht das höchste Tempo und wird durch Schuhen zur Seite abgewehrt.

15. Isac Lidberg Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:1 durch Isac Lidberg

Darmstadt gleicht aus heiterem Himmel aus - Lidberg netzt auch heute! Hornby wird Klefischs per Flugball auf die linke Sechzehnerseite hinter die Karlsruher Abwehrkette geschickt. Der Engländer spielt mit dem ersten Kontakt an die zentrale Fünferkante, wo Lidberg einen Schritt schneller als Torhüter Weiß ist und in die obere rechte Ecke vollendet.

14. In der Live-Tabelle nehmen die Badener durch den Vorteil auf der Anzeigetafel den ersten Tabellenplatz ein. Magdeburg (daheim gegen Fürth) und Düsseldorf (zu Hause gegen den HSV) können erst am Sonntag nachziehen.

11. Dženis Burnić Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:0 durch Dženis Burnić

Der KSC belohnt sich für einen starken Auftakt mit der Führung! Schleusener nimmt auf dem linken Flügel an Fahrt auf und gibt halbhoch auf den Elfmeterpunkt. Burnić nimmt den Ball an und versenkt ihn dann trotz Verteidigerdruck per Seitfallzieher sehenswert in der halbhohen linken Ecke.

10. Die Premierenchance für die Lilien! Darmstadts erste Ecke, die Klefisch von der linken Fahne tritt, senkt sich am fernen Fünfereck. Dort springt Vukotić am höchsten und nickt nicht weit an der rechten Stange vorbei.

9. Das Eichner-Team ist einem frühen Führungstor ganz nahe, schafft es beinahe mit jedem Vorstoß in den Sechzehner. Wanitzeks Eckstoßflanke von der rechten Fahne findet den Weg zum aufgerückten Beifus. Dessen Kopfball aus elf Metern landet in der halblinken Ecke bei Gästetorhüter Schuhen.

6. Dženis Burnić Karlsruhe Gelbe Karte für Dženis Burnić (Karlsruher SC)

In einem Luftduell mit Riedel verhält sich Burnić rücksichtslos, erwischt den Darmstädter Kapitän mit dem hohen linken Fuß. Mit einer Gelben Karte ist er noch gut bedient.

5. Durch ein flaches Anspiel Wanitzeks tauchts Burnić auf halbrechts direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und visiert aus gut 21 Metern die flache linke Ecke an. Der wuchtige Versuch raucht recht klar am Gehäuse vorbei.

4. Die Hausherren legen druckvoll los, kommen in den ersten Momenten ballsicherer und auch entschlossener daher. Der Gast hat noch Mühe, einen sauberen Aufbau auf den Rasen zu bringen.

2. Der KSC wird auf Anhieb gefährlich! Jensen behauptet den Ball auf der linken Sechzehnerseite an der Grundlinie gegen zwei Verteidiger- Er passt flach und hart auf die gegenüberliegende Seite. Jung zieht aus zehn Metern direkt ab, bleibt mit seinem Schuss aber an Vukotić hängen.

1. Karlsruhe gegen Darmstadt – auf geht's im BBBank-Wildpark!

1. Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Südhessen, die die letzten beiden Vergleiche mit dem KSC in der Saison 2022/2023 jeweils mit 2:1 für sich entschieden und die in ihren bisherigen drei Auswärtsspielen der Saison schon zehn Gegentore zuließen, stellt Coach Florian Kohfeldt nach der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg ebenfalls einmal um. Startelfdebütant Förster bekommt den Vorzug vor Marseiler (Bank).

Auf Seiten der Badener, die vor eigenem Publikum bislang optimale neun Punkte einfuhren und die mit einem weiteren Dreier mindestens bis Sonntag die Tabellenführung übernähmen, hat Trainer Christian Eichner im Vergleich zum 4:4-Auswärtsremis beim 1. FC Köln eine personelle Änderung vorgenommen. Der wieder einsatzbereite Franke verdrängt Kobald auf die Bank.

Dem SV Darmstadt 98 war am 6. Spieltag mit dem 5:3-Comebacktriumph beim FC Schalke 04 nach zuvor zwei Punkten in den ersten fünf Partien ein echter Befreiungsschlag gelungen, den er im jüngsten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg nicht bestätigen konnte. Der formstarke Lidberg brachte die Lilien früh in Führung (11.), doch im restlichen Spielverlauf überzeugten diese nur phasenweise und verloren schließlich nicht unverdient mit 1:2. Der Bundesligaabsteiger belegt vor Spieltag acht nur den drittletzten Tabellenplatz.

Der Karlsruher SC knüpft an die starke Rückrunde der letzten Saison an, hat er doch nach sieben Spieltagen starke 15 Punkte vorzuweisen und kommt nach ungeschlagen daher. Nachdem die Blau-Weißen beim 1. FC Magdeburg eine 2:1-Führung verspielt und etwas enttäuscht nur einen Zähler eingefahren hatten, war das jüngste Unentschieden beim 1. FC Köln spektakulärerer Natur und sorgte im KSC-Lager für mehr Zufriedenheit: Obwohl Karlsruhe nach einer Viertelstunde bereits mit 0:3 hinten gelegen hatte, sorgten ein Dreierpack Wanitzeks (19., 27., 55.) und ein Treffer Jensens (52.) für ein 4:4.