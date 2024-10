Früher Platzverweis gegen Ulm Erleichterung beim 1. FC Köln Stand: 05.10.2024 14:53 Uhr

Nach drei Spielen ohne Sieg hat der 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga mal wieder gewonnen. Der Heimsieg gegen den SSV Ulm sorgt für Erleichterung beim Absteiger.

Die Kölner gewannen am Samstag (05.10.2024) in Müngersdorf souverän mit 2:0 (1:0). Timo Hübers erzielte das Tor vor der Pause (8.), Luca Waldschmidt (47.) nach dem Seitenwechsel. Ulm spielte wegen eines Platzverweises durch eine Rote Karte gegen Max Brandt (21.) etwa 70 Minuten in Unterzahl.

Der Absteiger aus der Bundesliga wahrt damit den Kontakt zur Spitzengruppe, der Aufsteiger in die 2. Liga findet sich im unteren Tabellendrittel wieder.

Timo Hübers galant zur Führung

Chancenwucher oder haarsträubende Fehler in der Defensive, manchmal auch beides in Kombination: Der 1. FC Köln holte aus den Spielen gegen den 1. FC Magdeburg (1:2), bei Fortuna Düsseldorf (2:2) und gegen den Karlsruher SC (4:4) nur zwei Punkte, obwohl er mindestens ansehnlich spielte und häufig führte, gegen den KSC sogar mit 3:0.

Die Partie gegen den SSV Ulm, der seine beiden vorangegangenen Spiele bei der SV Elversberg und gegen Eintracht Braunschweig jeweils mit 3:1 gewann, begann mit einer vergebenen Großchance. Tim Lemperle schoss den vom Ulmer Torwart Niclas Thiede abgewehrten Ball aus sieben Metern vorbei (4.).

Elegant: Timo Hübers trifft zum 1:0 für den 1. FC Köln.

Aber schon bei der zweiten Gelegenheit fand sich der Ball im Netz wieder, und das war deutlich schwieriger zu bewerkstelligen. Nach einem Eckstoß versuchte schon Denis Huseinbašić mit der Hacke zu verlängern - aber er verpasste. Kapitän Hübers hingegen lenkte den Ball galant in Tor und erzielte somit den schon 19. Kölner Treffer im achten Saisonspiel. In der vergangenen Abstiegssaison waren es nur 28 Tore in 34 Spielen.

Rote Karte für Ulms Max Brandt

Die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber blieb nach dem Führungstreffer aggressiv und presste hoch, erarbeitete sich dadurch einen weiteren Vorteil. Lemperle lief in einen von Thiede technisch schwach gespielten Pass, Max Brandt stoppte den Kölner Offensivspieler mit einem Tritt unter den Schuh. Schiedsrichter Patrick Alt wertete die Aktion als "Notbremse" und zeigte die Rote Karte. Die Entscheidung schien hart zu sein, war aber zu vertreten, da Lemperle sehr wahrscheinlich frei im Strafraum zum Abschluss gekommen wäre.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam der Aufsteiger zu einer besseren Phase und mehreren Aktionen in der Offensive. Eine gute Chance zum Ausgleich bot sich dabei jedoch nicht.

Waldschmidt legt kurz nach der Pause nach

Max Finkgräfe, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte und für Jan Thielmann als rechter Verteidiger in die Mannschaft gekommen war, hatte ein paar Probleme und wurde zur zweiten Halbzeit durch Dominique Heintz ersetzt. Bis die neu formierte Defensive zum ersten Mal geprüft wurde, hatten die Kölner schon nachgelegt. Luca Waldschmidt traf mit dem linken Fuß aus etwa 18 Metern in den linken Winkel.

Die schlechten Nachrichten für den Ulmer Trainer Thomas Wörle rissen nicht ab, denn in der 57. Minute musste Kapitän Johannes Reichert verletzt ausgewechselt werden. Immerhin kassierte seine nach vorne harmlose Mannschaft keinen weiteren Treffer, obwohl sich dem FC noch einige Chancen boten.

Köln in Darmstadt, Ulm gegen Karlsruhe

Der nächste Gegner der Kölner heißt SV Darmstadt 98 (Freitag, 18.10.2024, 18.30 Uhr). Für den SSV Ulm geht es kommenden Spieltag gegen den KSC weiter (20.10., 13.30 Uhr).