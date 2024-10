45. +1 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt nach einer eher unspektakulären ersten Hälfte mit 1:0 gegen den SSV Ulm. Das Spiel begann mit einer Großchance für Lemperle, der den Abpraller nach einer Parade von Thiede etwas überrumpelt am Ulmer Tor vorbeisetzte. Wenig später machte es FC-Kapitän Hübers besser und verwandelte nach einer Maina-Ecke per Hacke (8.). Die Gastgeber pressten früh und provozierten damit einen Ballverlust von Brandt und dessen Foul an Lemperle kurz vor dem eigenen Strafraum - der junge Ulmer wurde mit der Roten Karte in die Kabine geschickt (21.). Köln konnte die Überzahl nicht nutzen und verursachte im eigenen Aufbau mehrere Fehler, die den SSV zu Entlastungsangriffen einluden. FC-Keeper Urbig hat dennoch einen angenehmen Tag und musste bisher noch nicht eingreifen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Chessa nimmt es auf der linken Seite mit Finkgräfe und Waldschmidt auf, tunnelt den Verteidiger sogar noch und zieht vorbei. Seine Hereingabe blockt Martel in letzter Sekunde zur Ecke, der Kölner beschwert sich danach bei seinen Vorderleuten wegen deren Zweikampfverhalten.

42. Der Aufsteiger versucht nun mit eigenen Offensivaktionen für Entlastung zu sorgen, doch die Kölner Hintermannschaft drängt alle Angriffe clever nach außen ab. Irgendwann schafft der FC dort Überzahl und gewinnt den Ball zurück.

38. Das Spiel plätschert aktuell vor sich hin: Ulm hat es offensiv in Unterzahl schwer, Köln spielt aktuell in einem Tempo und schafft keine Überraschungsmomente, die den SSV in Probleme bringen.

36. Thomas Wörle SSV Ulm Gelbe Karte für Thomas Wörle (SSV Ulm 1846)

Wörle bekommt sich an der Seitenlinie nicht ein und sieht für sein Meckern die Gelbe Karte. Das wird vom Kölner Publikum lautstark bejubelt.

36. Kurz darauf sorgt ein Foul von Finkgräfe an Chessa direkt vor der Ulmer Trainerbank für laute Beschwerden. SSV-Coach Wörle hätte hier gerne eine Gelb-Rote Karte gesehen, doch das Einsteigen bleibt ungeahndet.

34. Max Finkgräfe Köln Gelbe Karte für Max Finkgräfe (1. FC Köln)

Finkgräfe sieht die Gelbe Karte, weil er einen gegnerischen Einwurf durch eine unsportliche Aktion verhindert. Zuvor hätte er gerne den Pfiff für sich bekommen, doch Chessa hatte den Kölner an der Seitenlinie nicht berührt.

33. Kapital kann der FC aus der Überzahl bisher noch nicht schlagen: Köln ist bemüht und hat mehr Ballbesitz, doch das Tempo im letzten Drittel reicht nicht aus um Ulms Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Nennenswerte Torabschlüsse der Gastgeber gab es in den letzten 20 Minuten nicht!

30. Wenn der Aufsteiger offensiv in Szene tritt ist es über die eigene linke Seite. Finkgräfe hat seine Mühen mit dem flinken Rösch, der immer wieder mit flachen Zuspielen gesucht wird.

28. Ulm steht mit dem Ball am Fuß permanent unter Druck und muss auf Höhe der Mittellinie meist wieder abdrehen, weil durch die Unterzahl eine Anspielstation in der Spitze fehlt. Der FC weicht nicht vom Plan ab und zieht seine Spielidee komplett durch.

25. Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Hübers verteidigt offensiv nach vorn und steigt Higl von hinten in die Beine. Kölns Kapitän regt sich über den Pfiff des Schiedsrichters auf und bekommt für sein Einsteigen nahe der Mittellinie die Gelbe Karte.

23. Die Kölner hätten in der Situation auch gerne den Vorteil abgewartet, denn mehrere Offensivspieler standen am Ulmer Strafraum und hätten den Abschluss ziehen können. Doch der Unparteiische pfiff die Aktion ab und damit müssen die Spatzen nun mit einem Mann weniger dem frühen Rückstand hinterherlaufen. Aus dem anschließenden Freistoß konnte der FC kein Kapital schlagen, weil der Ball in der Mauer hängen blieb.

21. Max Brandt SSV Ulm Rote Karte für Max Brandt (SSV Ulm 1846)

Ulm spielt ab sofort in Unterzahl! Die Spatzen wollen es hinten sauber herausspielen, Keeper Thiede spielt Brandt halbhoch an. Dem Mittelfeldspieler verspringt die Kugel wenige Meter vor dem eigenen Strafraum bei der Annahme und Lemperle prescht dazwischen. Brandt setzt nach und trifft den Kölner dabei am Fuß - der Schiedsrichter entscheidet nach kurzer Abstimmung auf Notbremse!

19. Maina nimmt es im Tempodribbling auf seiner linken Seite mit zwei Gegenspieler auf und bringt das Leder sogar in die Mitte. Dort wird das Zuspiel vor dem mitgelaufenen Downs noch entscheidend abgefangen.

17. Der Aufsteiger kann sich aus dem hohen Gegenpressing der Gastgeber stellenweise gut befreien, bis ins letzte Drittel schaffen es die Spatzen bisher aber nur selten.

14. Ulm kann sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchspielen, weil Finkgräfe die Außenbahn freilässt. Kolbe schickt Rösch in die Tiefe, dessen flaches Zuspiel auf den ersten Pfosten ist jedoch leichte Beute für FC-Keeper Urbig.

12. Zum ersten Mal meldet sich Ulm im gegnerischen Strafraum an: Ein Freistoß von links fliegt hoch ins letzte Drittel, doch der Kopfball eines Spatzen geht weit über das Tor.

11. Auch in den letzten drei Spielen lag der FC früh vorn, konnte aber in keiner Begegnung als Sieger vom Feld gehen - findet Köln heute die richtige Balance?

8. Timo Hübers Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Timo Hübers

Köln nutzt den ersten Standard! Maina tritt die Ecke halbhoch auf den ersten Pfosten, Huseinbašić verpasst und ermöglicht damit Hübers einen Abschluss. Der Innenverteidiger touchiert die Kugel entscheidend mit der Hacke und platziert sie damit unter der Latte. Es ist bereits das dritte Saisontor des Kölner Kapitäns!

6. Ulm hat früh in der Partie in den Defensivmodus geschaltet, was auch der Kölner Dominanz geschuldet ist. Die Geißböcke kommen immer besser ins Rollen und entwickeln Zug zum Tor.

4. Da ist die erste Chance für den FC! Huseinbašić legt außerhalb des Strafraums ab für Paqarada und den flachen Schuss des Verteidigers klärt Thiede vor die Füße von Lemperle. Der Kölner ist davon überrascht und setzt seine Direktabnahme mit der Innenseite rund zwei Meter neben den Pfosten.

3. Die Partie beginnt mit wechselnden Ballbesitzphasen im Mittelfeld. Köln hat etwas mehr Kontrolle, leistet sich aber noch einige leichte Fehlpässe in der gegnerischen Hälfte.

1. Los geht's bei bestem Fußballwetter in Köln!

1. Spielbeginn

Struber auf der Bank des FC ist sich vor dem nächsten Heimspiel der aktuellen Situation bewusst: "Das 4:4 gegen den KSC hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Aber jetzt schauen wir nach vorne und wollen die nächste Möglichkeit zuhause am Schopf packen mit einer guten Leistung." Sein Trainerkollege aus Ulm hebt vor allem das Drumherum für sein Team hervor: "2.800 Anhänger begleiten den SSV nach Köln – das ist schon unglaublich. Es ist ein Highlight der Saison. So viele Zuschauer hatten wir vor zwei Jahren stellenweise noch nicht einmal bei unseren Heimspielen."

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Köln läuft mit neun Punkten aus sieben Spielen der Konkurrenz hinterher und hat bereits früh in der Saison sieben Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Der Aufsteiger aus Ulm kann hingegen mit sieben Punkten zufrieden sein, für das Team von Thomas Wörle springt damit ein solider 12. Tabellenplatz heraus. Die beiden Siege gegen Elversberg und Braunschweig waren die ersten Siege der Ulmer, in den restlichen Pflichtspielen gab es nur Niederlagen und ein Remis in Paderborn. Die Formkurve der Rheinländer zeigt in die andere Richtung, denn seit drei Spielen wartet Köln auf einen Dreier und mehrfach verspielte das Team dabei eine Führung.

Bei Ulm ist nach zwei Siegen in Serie ein Aufwärtstrend zu erkennen, das 3:1 gegen Braunschweig wurde jedoch von der schweren Verletzung von Keeper Ortag überschattet. Der Schlussmann hat sich das Schlüsselbein gebrochen und fällt für längere Zeit aus, seinen Platz zwischen den Pfosten übernimmt damit Thiede. Auf der rechten Außenbahn beginnt zudem Stoll für Allgeier, der heute nicht im Kader steht.

Die Geißböcke verspielten am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse eine 3:0-Führung und mussten sich nach einer turbulenten Partie gegen den KSC mit einem 4:4 zufrieden geben. FC-Coach Struber nimmt im Vergleich zum Remis eine Anpassung vor: Finkgräfe ist wieder fit und ersetzt auf der Außenverteidigerposition Thielmann (Bank). Das Sturmduo Waldschmidt und Downs hat gegen Karlsruhe mit drei Toren gut funktioniert, ebenfalls wichtig für die Kölner ist Außenverteidiger Paqarada - der 29-Jährige bereitete alle vier Treffer des FC gegen den KSC vor. Auch er steht heute erneut von Beginn an auf dem Feld.