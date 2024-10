Heimspiel gegen Münster Spiel gedreht - Karafiát köpft Nürnberg zum Sieg Stand: 05.10.2024 15:13 Uhr

Nach zuvor zwei Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis: Der 1. FC Nürnberg lag am Samstag (05.10.2024) in der 2. Fußball-Bundesliga zur Halbzeit gegen Preußen Münster zurück und gewann doch.

Nürnbergs umjubelter Held beim 3:2 (1:2)-Erfolg war ein Verteidiger: Ondřej Karafiát köpfte in der 79. Minute einen Freistoß von Caspar Jandar rechts ins Eck. Für Neuzugang Karafiát, 29, war es der erste Treffer im "Club"-Trikot.

Der beste Nürnberger aber war nicht Karafiát, das war Jandar, auch er ein Neuzugang. Jandar, 21, war im Sommer vom Drittligisten MSV Duisburg gekommen, er spielt in den Planungen des Trainers Miroslav Klose längst eine zentrale Rolle. Sein Können zeigte Jandar an diesem Nachmittag nicht nur bei seiner Vorlage zum Siegtreffer, er traf auch selbst.

Und was war das für ein Tor: Nach einer kurz ausgeführten Ecke dribbelte Jandar an der Grundlinie entlang, er ließ einen Gegenspieler stehen und schoss dann aus spitzem Winkel oben rechts ins Tor. Es lag also auch an ihm, dass der 1. FC Nürnberg das Spiel nach einem Rückstand noch drehte.

Nürnberg führt früh, dann trifft Münster zweimal

Denn zur Halbzeit lag der "Club" im eigenen Stadion zurück. Zwar erzielte Nürnbergs Stefanos Tzimas nach einer feinen Einzelleistung mit einem Rechtsschuss das erste Tor des Spiels (8. Minute), doch Münsters Lukas Frenkert glich kurz darauf aus kurzer Distanz aus (16.).

Und kurz vor Ende der ersten Halbzeit gingen die Gäste nach einer Standardsituation durch Torge Paetow sogar in Führung (43.). Paetow profitierte bei seinem zweiten Saisontor von einem Fehler von Nürnbergs Verteidiger Nick Seidel.

Befreiung für den "Club"

Für Nürnberg war es der dritte Sieg im achten Ligaspiel - und es war auch eine Befreiung. Zuvor hatten die Franken zweimal nacheinander verloren. In der Tabelle hat Nürnberg (10 Punkte) Aufsteiger Münster (5) vorerst distanziert.

Nürnberg in Fürth, Münster gegen Elversberg

Der Zeitpunkt für diesen Erfolg war natürlich kein schlechter. Denn nach der Länderspielpause steht für den "Club" das Frankenderby an. Dann trifft der 1. FC Nürnberg auf die SpVgg Greuther Fürth (20.10., 13.30 Uhr). Preußen Münster empfängt die SV Elversberg (19.10., 13.00 Uhr).