45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Sebastian Schonlau Hamburg Gelbe Karte für Sebastian Schonlau (Hamburger SV)

Sebastian Schonlau verhindert in der gegnerischen Hälfte die schnelle Ausführung eines F95-Freistoßes und sieht dafür Gelb.

43. Die Fortuna nähert sich in den letzten Minuten dem Torerfolg immer weiter an, obwohl sie keine absolute Druckphase aufbauen können.

41. Über Reis und Glatzel gelangt der Ball in der gegnerischen Hälfte zu Richter. Der 26-Jährige dribbelt noch ein paar Meter auf den Sechzehner zu und schließt zum wiederholten Mal aus der zweiten Reihe ab. Sein Versuch ist aber etwas zu ungenau und segelt über den Kasten.

39. Fast der Ausgleich! Bei einem Eckstoß von der linken Fahne kommt Hoffmann am Rand des Fünfmeterraumes perfekt zum Kopfball. Aus halbrechter Position visiert der F95-Kapitän das linke Eck an. Raab reagiert blitzschnell und kratzt den Ball mit einer starken Parade von der Linie.

37. Lunddal Friðriksson bringt den Ball von der rechten Offensivseite fast flach nach innen zu Klaus. Der 32-Jährige sucht aus halbrechten 14 Metern schnell den Abschluss. Aus der Drehung verpasst er das kurze Eck aber knapp.

35. Valgeir Lunddal Friðriksson Düsseldorf Gelbe Karte für Valgeir Lunddal Friðriksson (Fortuna Düsseldorf)

Jean-Luc Dompé löst sich auf der linken Defensivseite überragend aus dem Gegnerdruck und will mit einem schnellen Doppelpass den Gegenangriff einleiten. Valgeir Lunddal Friðriksson hat aber etwas dagegen, lässt das Bein stehen und stoppt den Lauf des Torschützen regelwidrig. Dafür geht die erste Gelbe der Partie absolut in Ordnung.

32. Düsseldorf ist bemüht zum Ausgleich zu kommen. Allerdings finden sie gegen kompakt verteidigende Gäste einfach keine Lücken und lassen ein wenig die Ideen vermissen. Über Flanken erzeugen sie nur mit Dawid Kownacki vorne drin ohnehin überhaupt keine Gefahr.

29. Eine F95-Ecke von der linken Seite landet am zweiten Pfosten beim überraschend freien Tim Oberdorf. Der 28-Jährige zieht direkt per Volley ab. Daniel Elfadli steht aber genau in der Schussbahn und blockt ab.

26. Steffen Baumgart hat sich für das heutige Topspiel durchaus etwas einfallen lassen. Um Dompé mehr Freiheiten für die Offensive zu gönnen, lässt sich Meffert, der eigentlich im zentralen Mittelfeld agiert, immer wieder fallen und füllt die Abwehrreihe damit zu einer Fünferkette auf. Katterbach verteidigt dabei auf der rechten Seite, Muheim links und Schonlau, Elfadli und Meffert innen.

24. Im Mittelkreis kommt es bei einem Zweikampf zwischen Dawid Kownacki und Marco Richter zu einem unglücklichen Zusammenprall. Deshalb ist die Begegnung im Moment unterbrochen. Es scheint aber so als könnten beide sogar ohne Behandlung weitermachen.

21. Die Fortuna verzichtet bei der Defensivarbeit heute meist auf das Angriffspressing. Stattdessen ziehen sie sich ein wenig zurück und lassen die Gäste kommen. Solche Situationen sind aber ohnehin rar gesät, da die Hausherren rund 70 Prozent Ballbesitz haben.

18. Dompé ist auf dem linken Flügel ein echter Aktivposten und bricht auch jetzt wieder durch. Fast von der Grundlinie legt er mit Übersicht auf Glatzel ab, der geistesgegenwärtig für den dahinter lauernden Richter ablegt. Aus halblinken 14 Metern schließt der 26-Jährige aber zu überhastet ab und jagt den Ball deutlich über das Tor.

16. Lunddal Friðriksson fängt einen zu ungenauen Seitenwechsel von Katterbach ab und schaltet umgehend um. Am rechten Strafraumeck spielt er sich schlussendlich mehrfach mit Klaus den Ball hin und her, ehe der 32-jährige Flügelspieler aus extrem spitzem Winkel mit einer Mischung aus Flanke und Torschuss den aufmerksamen Raab prüft.

15. Mit der Führung im Rücken zeigen sich die Norddeutschen jetzt deutlich verbessert. In der Defensive haben sie mehr Zugriff als noch in den ersten Minuten und im Angriff trauen sie sich jetzt mehr zu.

12. Der nächste HSV-Abschluss! Dieses Mal probiert es Marco Richter aus zentralen 25 Metern. Sein strammer Distanzschuss ist aber zu unplatziert und ist daher leichte Beute für Florian Kastenmeier.

10. Mit nur vier Gegentoren stellte die Fortuna bislang die beste Defensive der Liga. Beim Dompé-Tor war davon überhaupt nichts zu sehen. Obwohl die Restverteidigung zahlenmäßig absolut stimmte, bekamen sie gar keinen Zugriff und ließen den Torschützen einfach über das gesamte Feld spazieren.

8. Jean-Luc Dompé Hamburg Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Jean-Luc Dompé

Dompé schockt die Fortuna mit einem absoluten Traumtor! Eigentlich haben die Düsseldorfer einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Der bleibt jedoch komplett ungefährlich und der direkte Gegenzug der Hamburger hat es in sich. Muheim bedient zentral vor dem eigenen Sechzehner Dompé, der anschließend Fahrt aufnimmt. Der Franzose wird auf dem Weg bis an den gegnerischen Strafraum überhaupt nicht angegriffen, zieht von der halblinken Seite noch ein Stück nach innen und schweißt den Ball unhaltbar mit dem rechten Spann oben rechts in den Knick. Kastenmeier hat da nicht den Hauch einer Abwehrchance.

6. Hamburg tut sich in den ersten Minuten richtig schwer. Jetzt gelingt ihnen bei einem schnellen Gegenangriff mal der Weg bis in das letzte Drittel. Dort bleibt Glatzel auf der linken Seite aber hängen.

3. Ein Konter führt zur ersten Großchance! Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte treibt Rossmann den Ball über die rechte Halbspur dynamisch bis in den HSV-Strafraum. Dort legt er quer und findet Jóhannesson, der brillant mit der Hacke für den mitgelaufenen Haag ablegt. Fast vom Elfmeterpunkt kommt der Sechser freistehend zum Abschluss und verfehlt das rechte Eck nur um Haaresbreite.

1. Vor ausverkauftem Haus legt die Fortuna offensiv los und setzt sich direkt mal in der gegnerischen Hälfte fest. Am Ende landet eine Flanke von Tim Rossmann aber genau bei Matheo Raab, der sicher zupackt.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Düsseldorf hält in den gewohnten roten Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht in der 2. Bundesliga eigentlich eine klare Sprache. Hamburg konnte dreimal gewinnen und viermal endete das Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden. Nur das letzte Match zwischen den beiden Traditionsvereinen konnte Düsseldorf für sich entscheiden. Im März siegte die Fortuna mit 2:0 gegen den HSV, rückte damit tabellarisch weiter an die Norddeutschen heran und übernahm am Ende noch den Relegationsplatz.

Mit zwölf Zählern hat der ehemalige Bundesliga-Dino so wenig Punkte auf dem Konto wie zuletzt nur 2021/22 in der 2. Liga. Dadurch belegen die Hamburger nur den sechsten Platz und sind bereits drei Punkte hinter dem dritten Rang. Düsseldorf ist an der Spitze sogar bereit auf fünf Zähler enteilt. Dementsprechend ist verlieren für den HSV verloren. Ansonsten droht frühzeitig eine Lücke zu den angestrebten Aufstiegsplätzen zu klaffen. Zuletzt blieben die Rothosen aber zumindest viermal in Folge ungeschlagen.

Die Fortuna ist das Team der Stunde! Mit 17 Punkten nach den ersten sieben Begegnungen weisen sie aktuell ihre beste Startbilanz in der 2. Bundesliga auf und sind noch immer ungeschlagen. Saisonübergreifend haben sie sogar keins der letzten 21 Zweitliga-Spiele verloren. In der Liga kassierten die Rheinländer letztmals Anfang Februar in Paderborn eine Niederlage. Diese Serie wollen sie natürlich auch heute aufrecht erhalten, um sich als Tabellenführer in die Länderspielpause zu verabschieden.

Für den HSV ist es im Kampf um die Aufstiegsränge bereits das zweite Spitzenspiel hintereinander. Gegen den SC Paderborn blieb es beim 2:2 am Ende bei einer leistungsgerechten Punkteteilung, weil der Lucky Punch von Robert Glatzel aufgrund eines Handspiels zurückgenommen wurde. Gegenüber dem Unentschieden gibt es gleich drei personelle Veränderungen bei den Norddeutschen. Jean-Luc Dompé, Ludovit Reis und Marco Richter ersetzen Dennis Hadžikadunić, Emir Sahiti und Adam Karabec. Dadurch wird das Team nominell eindeutig offensiver. Wie genau sich das taktisch auf dem Feld darstellen wird, ist derweil im Vorfeld noch nicht hundertprozentig klar zu sagen. Womöglich rückt Jonas Meffert oder Daniel Elfadli eine Position nach hinten, um die Dreierkette aufzufüllen und der schnelle Jean-Luc Dompé übernimmt eine der beiden Flügelpositionen.

Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg in Fürth nimmt Daniel Thioune im Duell mit seinem Ex-Klub nur einen Wechsel vor. Felix Klaus erhält den Vorzug vor Jona Niemiec, der dafür zunächst auf der Bank Platz nimmt.