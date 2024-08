Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von heute Stand: 09.08.2024 12:55 Uhr

Freiwasserschwimmer Klemet fischt Silber aus der Seine, die deutschen 4x400-m-Staffeln verpassen das Finale. Ergebnisse und News von heute.

Freiwasserschwimmen: Klemet überrascht mit Silber

Oliver Klemet hat die Silbermedaille im Freiwasser gewonnen. Der WM-Dritte von 2023 stahl dem Tokio-Olympiasieger und Topfavoriten Florian Wellbrock am Freitagmorgen (09.08.3034) die Schau und musste sich über zehn Kilometer in der Seine lediglich Kristof Rasovszky aus Ungarn geschlagen geben. Bronze ging an David Betlehem (Ungarn). Wellbrock wurde Achter. Zum Artikel

Wasserspringen: Barthel erreicht Turm-Halbfinale

Wasserspringer Timo Barthel hat in der Qualifikation vom Turm Platz zwölf belegt. Damit zog der 28-Jährige, der mit Jaden Eikermann im Synchronspringen Rang sieben erreicht hatte, ins Halbfinale der besten 18 Springer ein. Zum Artikel

Leichtathletik: 4x400-m-Staffeln verpassen Finale

Die deutschen 4x400-m-Staffeln schauen bei den Finalläufen nur zu. Sowohl die Männer als auch die Frauen waren in den Vorläufen nicht schnell genug. Zum Artikel

Ringen: Niemesch gewinnt Auftakt - Paruszewski raus

Ringerin Luisa Niemesch hat mit ihrem Auftaktsieg in der Gewichtsklasse bis 62 kg Kurs auf eine Medaille genommen. Sandra Paruszewski ist in der Klasse bis 57 kg in der Hoffnungsrunde ausgeschieden. Zum Artikel