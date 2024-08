Fußball bei Olympia 2024 Bronze für DFB-Frauen nach Sieg gegen Weltmeister Spanien Stand: 09.08.2024 17:01 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben sich im Spiel um Platz drei bei den Olympischen Spielen gegen Weltmeister Spanien mit viel Drama in der Schlussphase die erwünschte Medaille erkämpft. Für Horst Hrubesch ist der Bronze-Gewinn am Freitag (09.08.2024) der erfolgreiche Schlusspunkt seiner langen Trainerkarriere.

Von Uli Petersen

"Noch einmal alle Kräfte bündeln für Platz drei und die Medaille" - mit diesem Motto waren Coach Hrubesch und seine Mannschaft nach der unglücklichen 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen die USA in das sechste und letzte Turnierspiel gegangen. Und genau das machten die DFB-Frauen in den 90 Minuten plus Nachspielzeit in Lyon dann auch: Sie erkämpften sich gegen die Weltmeisterinnen mit vollem Einsatz und letzter Kraft einen knappen 1:0 (0:0)-Erfolg. Verantwortlich dafür zeichnete unmittelbar vor Schluss Keeperin Ann-Katrin Berger, die in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Alexia Putellas stark parierte (90.+9).

Für Deutschlands Fußballerinnen ist es nach 2000, 2004 und 2008 die vierte olympische Bronzemedaille. 2016 in Rio hatte das DFB-Team Gold gewonnen - auch damals war die heutige Kapitänin Alexandra Popp dabei.

Trainer Horst Hrubesch geht in Fußballrente

Für den 73 Jahre alten Trainer Hrubesch ist die Bronzemedaille das i-Tüpfelchen auf seine vier Jahrzehnte währende Karriere als Fußballlehrer, die mit dem Schlusspfiff der Partie gegen "La Seleccion" endete. 2016 hatte Hrubesch mit der Männer-Mannschaft in Rio Olympia-Silber gewonnen. Er hatte vor dem Anpfiff betont, wie sehr er sich wünscht, dass nun "die Mädels eine Medaille gewinnen. Ich habe ja schon eine". Und diesen Gefallen taten seine Spielerinnen ihrem Trainer dann auch. Entsprechend groß war bei allen Beteiligten nach dem Schlusspfiff um kurz vor 17 Uhr der Jubel.

Zähes Spiel in der ersten Halbzeit

Im ersten Durchgang im Stade de Lyon war die Partie eine Art Geduldspiel. Beide Mannschaften setzten gegen den Ball im 4-4-2 auf eine kompakte Defensivformation - und nach vorne fand schnelles Umschalten eher selten bis gar nicht statt. Zwar zeigte die DFB-Elf keinerlei Respekt vor den Weltmeisterinnen, kam aber im Vorwärtsgang kaum zur Geltung. Ein 16-Meter-Schuss von Klara Bühl genau auf Keeperin Cata Coll (19.) und ein ebenso harmloser Abschluss von Marina Hegering nach einem Freistoß (42.) waren die einzigen Aktionen vor dem Tor der Spanierinnen.

Auch die Spanierinnen kamen selten in Schusspositionen, doch die Chancen bis zur Pause waren deutlich nennenswerter: Teresa Abelleira zirkelte einen Freistoß aus 30 Metern auf die Torlatte (21.), Aitana Bonmati traf nach einer der wenigen flüssigen Kombinationen freistehend aus 16 Metern ebenfalls den Querbalken (44.).

Gwinn trifft entscheidend vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel spielte bei Deutschland Lea Schüller für Klara Bühl in der Offensive. Beide Mannschaften schoben nun im Angriff ihre Reihen mutiger weiter nach vorne, das Spiel wurde bei Temperaturen um 30 Grad Celsius offensiver und hitziger. Janina Minge (55.) verpasste mit einem Flachschuss die Führung für das DFB-Team noch knapp.

Die fiel dann knapp zehn Minuten später, als Giulia Gwinn im Strafraum von Torhüterin Coll über den Haufen gerannt wurde und den fälligen Foulelfmeter abgezockt flach unten rechts verwandelte (63.). Schüller ließ die Vorentscheidung liegen, als sie bei einer Eins-gegen-Eins-Situation Torhüterin Coll aus elf Metern nicht überwinden konnte (71.).

Berger wehrt Foulelfmeter in der Nachspielzeit ab

Am Ende wirkte sich diese vergebene Großchance aber nicht negativ aus: In der 75. Minute wehrte Torhüterin Ann-Katrin Berger einen Kopfball von Jennifer Hermoso ab - und nach der anschließenden Trinkpause verteidigte Deutschland den knappen Vorsprung gegen "La Seleccion" erfolgreich und mit letzter Kraft bis zum Ende der siebenminütigen Nachspielzeit. Daran änderte auch ein Elfmeterpfiff gegen die DFB-Frauen Sekunden vor dem Ende nichts: Berger wehrte den Strafstoß von Putellas (90.+8) ab. Der Rest war Jubel, Erleichterung und Erschöpfung.

Das Hrubesch-Team belohnte sich für ein gutes Turnier mit der ersehnten Medaille, die es am Samstag (10.08.2024) in Paris überreicht bekommt. Danach kann dann der Trainer reich dekoriert und mit bestem Gewissen in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Im olympischen Finale um die Goldmedaille spielen am Samstag (17 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) die USA und Brasilien gegeneinander.