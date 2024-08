Überraschung im Freiwasser Oliver Klemet schwimmt in der Strömung der Seine zu Olympia-Silber Stand: 09.08.2024 09:26 Uhr

Großer Erfolg für Schwimmer Oliver Klemet: Im Freiwasser schwamm er am Freitag über zehn Kilometer das vielleicht beste Rennen seines Lebens und sicherte sich nach 1:50:54 Stunden die Silbermedaille. Gold ging an den Ungarn Kristof Rasovszky, Bronze an David Bethlehem. Florian Wellbrock wurde Achter.

Pünktlich um 7:30 Uhr hechteten die insgesamt 29 Schwimmer am Freitagmorgen in das einmal mehr eher brühig-braune statt blaue Wasser der Seine. Dessen Qualität – in den vergangenen Tagen viel diskutiert, oft getestet und zumeist als ungenügend befunden – war zuvor als annehmbar erklärt worden. Auch von Florian Wellbrock und Oliver Klemet selbst, die am Mittwoch erstmals testweise in die Seine gesprungen waren.

Das viel größere und unmittelbarere Problem, würde die Strömung sein. Das hatte man nicht nur aus dem deutschen Schwimmteam gehört, sondern vor allem auch im Frauenrennen vom Vortag gesehen. Zum Start allerdings schwammen Wellbrock und Co. nicht nur mit der Strömung, sondern auch schnell.

Wellbrock führt das Rennen an

Die ersten 800 Meter auf dem insgesamt rund 1,67 Kilometer langen Rundkurs ging es schließlich flussabwärts – von der Brücke Pont Alexandre III zur Pont de l’Alma. Möglichst in der Flussmitte schwimmend, setzte sich Wellbrock früh an die Spitze des Feldes, bestimmte dort mit seinen langgezogenen Zügen das Tempo. Auch Oliver Klemet konnte mithalten, untermauerte früh seine Ambitionen für das Rennen.

Ambitionen gepaart mit Armkraft brauchte es dann spätestens bei und nach der ersten Wende: Nach 5:29,2 Minuten erfuhr Wellbrock als Erster, wie stark die Strömung der Seine wirklich ist. Mit bis zu 0,7 Metern pro Sekunde trieb sie die Schwimmer beim Umkehren in der Flussmitte weit heraus. Sie war auch der Grund, warum auf dem Rückweg nah an der grün-bewachsenen Ufermauer geschwommen wurde. Dort betrug die Stömung "nur" 0,4 Meter pro Sekunde, das Schwimmtempo halbierte sich dennoch. Nach 17:04 Minuten beendete Wellbrock die erste Runde als Führender.

Das Feld teilt sich

Insgesamt sechs Mal galt es für den Olympiasieger von Tokio aus 2021 und seine Kollegen, die Runde zwischen den zwei Brücken zu absolvieren. Ein kraftraubendes Unterfangen, bei dem an langen Stangen herangereichte Flüssignahrung helfen sollte. Auch Wellbrock und Klemet griffen erst zu ihren Flaschen und setzten sich dann weiter vorne fest.

Auf der zweiten Runde ergab sich erstmals eine kleine Lücke im Feld. An die Spitze setzte sich dabei der Ungar Kristof Rasovszky, der das Rennen fortan von vorne anging. Wieder kämpften sich die Schwimmer um die Kurve, mussten dabei erst den Wechsel in die Gegenströmung meistern und anschließend gegen diese ankämpfen. Zehn von ihnen setzten sich dabei ein wenig ab.

Auf der dritten Runde wurden die großen Kontraste wirklich eindrucksvoll sichtbar. Nach 50 Minuten gab der gezeichnete Türkei Emir Batur Albayrak als Erster von insgesamt vier Schwimmern entkräftet auf, klammerte sich schwer atmend an ein Begleitkajak. Vorne hingegen blieb das Tempo hoch. Rasovszky lag zur Hälfte des Rennens mit 54:08,9 Minuten in Führung, Wellbrock mit nur 2,4 Sekunden Rückstand hinter ihm. Auch Klemet war als Siebter in Schlagdistanz.

Klemet bleibt dran, Wellbrock fällt zurück

Kleine, an die Ufermauer schwappende Wellen brachten auf dem Rückweg der vierten Runde zusätzliche Herausforderungen mit sich, ehe sich auf der fünften Runde anschließend die Führungsgruppe teilte. Rasovszky erhöhte einmal mehr das Tempo, aber Wellbrock und Klemet gehörten zu einem kleinen Kreis, der ihm bis in die kräftezehrende Schlussrunde folgen konnte.

Auf deren Hinweg veränderte sich dann das Bild und die Renndynamik noch einmal. Die Führungsgruppe reduzierte sich erst auf acht Schwimmer und dann weiter. Wellbrock musste erstmals seine Position neben dem Ungar an der Spitze aufgeben und fiel etwas zurück. Bei der letzten Wende und vor den letzten achthundert Metern betrug sein Rückstand als Achter bereits 13,1 Sekunden. Ganz anders Oliver Klemet: Der hatte sich mit nur einer Sekunde Rückstand an die Füße von Rasovszky geheftet – und blieb dort kleben.

Nach 1:50:54 Stunden schlug Klemet völlig unerwartet als Zweiter am Ziel an. Einzig der Ungar Rasovszky war mit seiner Zeit von 1:50:52 Stunden noch schneller und hatte sich so die Goldmedaille gesichert. Dvid Bethlehem freute sich als Dritter über Bronze, während Florian Wellbrock kurz darauf als Achter ins Ziel kam - mit einer Zeit von 1:51:54 Stunden und somit rund einer Minute Rückstand auf den Sieger.