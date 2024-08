Fußball-Finale in Paris Spanien schlägt Frankreich 5:3 und holt Olympia-Gold Stand: 09.08.2024 20:45 Uhr

Im Endspiel des olympischen Fußball-Turniers hat Spanien Gastgeber Frankreich den Triumph vermiest. Das von Thierry Henry gecoachte Team unterlag nach jedoch erst mit 3:5 nach Verlängerung.

Das Finale im Pariser Prinzen hatten sowohl Spanien als auch Gastgeber Frankreich nur mit großer Mühe erreicht. Die von Ex-Profi Thierry Henry gecoachten Franzosen brauchten gegen Ägypten gar die Verlängerung zum 3:2-Sieg, Spanien benötigte nach einem Rückstand gegen Marokko einen Kraftakt für den 2:1-Erfolg.

Das Endspiel wurde für beide Mannschaften ähnlich mühevoll. Erneut lagen die Spanier früh zurück, Frankreich ging durch Enzo Millot in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Doch wie bereits im Halbfinale schafften es die vom künftigen Bayern-Profi Michael Olise angeführten Spanier, das Spiel zu drehen.

3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit

Der Doppelpack von Fermin Lopez vom FC Barcelona in der 18. und 25. Minute zum 1:1 und 2:1 leitete die Wende ein, es waren die Turniertore fünf und sechs für Lopez. Alex Baena erhöhte in der 28. Minute mit einem furiosen Freistoßtor von halblinks zum 3:1 für Spanien.

Frankreich schien sich in sein Schicksal ergeben zu haben, bis Maghnes Akliouche in der 79. Minute noch der 2:3-Anschlusstreffer gelang. Die Franzosen drängten nun in der Schlussphase auf den Ausgleich, angefeuert von über 40.000 Fans im Prinzenpark. Und er sollte gelingen: In der dritten Minute der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter. Und Jean-Philippe Mateta besorgte cool den 3:3-Ausgleich.

Frankreich durfte die frühe Führung durch Enzo Millot bejubeln, musste sich am Ende aber mit Silber begnügen.

Spanien trifft in der Verlängerung

Das Finale ging in die Verlängerung und erneut gingen die Spanier in Führung. In der 100. Minute gelang Sergio Camello das 4:3, das von den Fans bereits wie ein "Golden Goal" gefeiert wurde - doch diese Regelung gibt es nicht mehr. Mit dem ersten Treffer ist die Partie nicht mehr entschieden, die Verlängerung wird zu Ende gespielt.

Frankreich gelang kein weiteres Mal den Ausgleich zu erzielen, dafür traf Camello in der 120. Minute erneut und besiegelte mit dem 5:3-Sieg Spaniens Krönung zum Fußball-Olympiasieger. Frankreich gewann die Silbermedaille.