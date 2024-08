Sieg gegen Spanien Spiel um Gold – Deutsche Handballer stehen im Finale Stand: 09.08.2024 18:14 Uhr

Die deutschen Handball-Männer kämpfen bei den Olympischen Spielen in Paris um die Goldmedaille. Im Halbfinale am Freitag (09.08.2024) wurde Spanien mit 25:24 geschlagen. Überragender Mann der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason war Keeper Andreas Wolff, der 22 Paraden zeigte. Spanien scheiterte somit zum fünften Mal in einem olympischen Halbfinale.

Deutschland, das beim Turnier in Frankreich das jüngste Team mit einem Altersdurchschnitt von 26,8 Jahren auf die Platte bringt, steht nach 20 Jahren wieder im Finale der Olympischen Spiele. Wer der Gegner der Auswahl des deutschen Handball-Bundes (DHB) im Finale am Sonntag sein wird, entscheidet sich am Abend ab 21:30 Uhr, wenn Slowenien und Dänemark den zweiten Finalteilnehmer ermitteln.

Vier-Tore-Vorsprung wird aus der Hand gegeben

Die deutsche Abwehr stand zu Beginn sehr gut, die Iberer fanden gegen die offensive 6-0-Formation zunächst keine Mittel und kamen zu keinem einfachen Abschluss. Und dann stand da auch noch Andreas Wolff, der im Gegensatz zum Gruppenspiel vor einer Woche vom Start weg voll da war und die ersten vier Versuche des Gegners vereitelte. Auf der Gegenseite lief es deutlich besser, sodass Deutschland nach etwas mehr als fünf Minuten mit 3:0 führte.

Der spanische Trainer Jordi Ribera Romans nahm eine Auszeit und sein Team kam nun gleich doppelt zum Torerfolg. Das Spiel war nun wie schon in der Vorrunde offen, Spanien gelang beim 6:6 wieder der Ausgleich. Dann schwappte das Momentum wieder Richtung Gislason-Sieben. Beim 11:7 durch Sebastian Heymann nach etwas mehr 20 Minuten schien Deutschland wieder die volle Kontrolle zu haben. Doch drei Tore der Spanier in Folge und das schöne Polster war dahin. Mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit gelang Alex Dujshebaev sogar der 12:12-Ausgleich.

Thriller in den Schlussminuten

Also alles auf null für die zweiten 30 Minuten: Rückraum-Ass Renars Uscins, der den Halbfinaleinzug mit zwei spektakulären Treffern gegen Frankreich erst möglich gemacht hatte und Rechtsaußen Christoph Steinert besorgten zunächst einmal wieder eine Zwei-Tor-Führung. Doch Spanien ließ sich nicht abschütteln, konnte den Rückstand immer wieder egalisieren.

Nach einem verworfenen Siebenmeter von Uscins beim Stand von 22:22 hatten die Südeuropäer die Chance auf ihre erste Führung in dieser Partie und nutzten sie (50.). Nun musste die DHB-Auswahl reagieren und nachziehen. Wenig später nahm Gislason die Auszeit, erklärte mit Ruhe den Plan für die letzten acht Minuten, doch der erste Wurf von Uscins ging vorbei. Wolff verhinderte mit seiner 19. Parade einen Zwei-Tore-Rückstand. Auf ihn kam es nun an, weil seine Vorderleute in der Offensive plötzlich zu viele Fehler machten. Drei Paraden in Serie und ein Treffer von Knorr bescherten dem deutschen Team drei Minuten vor dem Ende wieder die Führung.

Mit noch 90 Sekunden auf der Uhr bat Gislason zum Time-Out. Knorr gab den nächsten Angriff vor. Aber die spanische Defensive bot zunächst keine Lücken, immer wieder rannten sich die Deutschen fest. Schließlich war es Heymann, der den Wurf nahm, aber der spanische Block war zur Stelle. Aber auch die Deutschen verteidigten bärenstark und ließen in den letzten Sekunden kein Tor mehr zu.