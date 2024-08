Dramatischer Einzug ins Halbfinale Deutsche Handballer gewinnen Olympia-Krimi gegen Frankreich Stand: 07.08.2024 15:38 Uhr

In einem unglaublichen Spiel verzweifeln Deutschlands Handballer an Frankreichs überragendem Torwart – und retten sich dann mit einem Wunderwurf in die Verlängerung. Dort behalten sie die Nerven und schlagen den Top-Favoriten mit 35:34.

Von Jakob Lobach

Rund 27.000 euphorische Fans im umgebauten Stade Pierre-Mauroy machten der deutschen Mannschaft schnell klar, was sie am Mittwoch erwarten würde. Schon bei der ersten Parade von Schlussmann Vincent Gerard feierten die Franzosen auf den Rängen ihre Landsleute auf dem Parkett vielstimmig. "Wir wollen die Party crashen", hatte Deutschlands Kreisläufer Johannes Golla vor dem Spiel angekündigt.

Auf einen guten Start folgt Ernüchterung

Zum Start trübten Golla und Co. die Feierlaune in Lille zumindest ein wenig: Nach knapp vier Minuten traf Juri Knorr zur ersten deutschen Führung, kurz darauf baute Sebastian Heymann diese nach Ballgewinn auf 4:2 aus (5. Minute).

Aber auch die Gastgeber fanden nun besser ins Spiel, wurden dabei vom Publikum inspiriert und von ihrem Torhüter angeführt. Gerard, der im Vereinsalltag nur in der zweiten französischen Liga spielt, war direkt voll da. Von den ersten zwölf deutschen Abschlüssen parierte er gleich fünf.

Nach 13 Minuten führte Frankreich mit 10:7. Bundestrainer Alfred Gislason brachte erst den zuletzt starken David Späth für den glücklosen Andreas Wolff, nahm dann seine erste Auszeit. Zunächst mit wenig Wirkung: Dika Mem überwand David Späth zum französischen 12:8, Gerard entschärfte gleich zwei weitere deutsche Würfe. Der Rückstand wurde größer, das Publikum noch lauter.

Frankreichs Schlussman Gerard überragt

Das Spiel gegen die so erfahrenen Franzosen drohte der so jungen deutschen Mannschaft in dieser Phase früh gänzlich zu entgleiten, dann packte David Späth das erste, zweite und dritte Mal zu. Vorne bediente Lukas Mertens Rückraumspieler Renars Uscins trickreich per Kempa – Deutschland war dran auf 10:12.

Dann allerdings wuchs der ohnehin schon groß aufspielende Gerard weiter über sich hinaus. Mal angeworfen durch die noch präzisionslosen Deutschen, mal reaktionsschnell, zwischendurch auch mit einer Kombination aus Schulter und rechter Wange. Zwölf Paraden bei 26 Würfen bescherten dem Franzosen zur Halbzeit starke 46 Prozent gehaltene Bälle.

Das Ergebnis: ein 14:17-Rückstand zur Pause für die Deutschen. Das Gute: Die Mannschaft von Trainer Gislason hatte nicht abreißen lassen – auch weil David Späth seinem französisches Pendant mit sieben Paraden und 50 Prozent gehaltenen Bällen in nichts nachstand.

Schwacher Start erhöht die Halbzeit-Hypothek

Blieb die Frage, ob auch die Vorderleute von Späth ihr Spiel in der zweiten Halbzeit auf ein neues Niveau heben würde? Zum Start gelang es ihnen nicht. Stattdessen waren es die amtierenden Europameister aus Frankreich, die mit drei Treffern innerhalb von 90 Sekunden auf 20:14 davonzogen.

Aber einmal mehr blieb Deutschland dran. Legte auch dank einer Zweiminuten-Strafe für Hugo Descat einen schnellen 5:1-Lauf hin. Beim 19:21 nach 35 Minuten war das Spiel wieder offen, blieb es auch dann, als Vincent Gerard kurz darauf - natürlich - auch den ersten Siebenmeter des Spiels parierte (39.).

Ein Krimi mit viel Dramatik

Aber Deutschland war nun im Spiel und selbstbewusst. Vorne verkürzte Golla auf 28:29 (46.), hinten parierte Späth stark. Frankreichs Karl Konan bekam eine Zweiminutenstrafe, Deutschland nutzte den zusätzlichen Platz spektakuläre: Knorr, Köster, Kempa, der 25:25-Ausgleich war perfekt. Einziges Problem: Vincent Gerard erwachte wieder zum Leben, parierte den nächsten Siebenmeter und danach gleich doppelt.

Gegen Sebastian Heymann war kurz darauf aber auch er machtlos: Nach exakt 50 Minuten stand beim 26:25 die erste Deutsche Führung auf der Anzeigetafel. Die letzten zehn regulären Minuten wurden dann zu einem Krimi. Der erste Akt: Vincent Gerard vernagelte erneut sein Tor, hielt vier deutsche Würfe in Serie und dabei auch den nächsten Siebenmeter.

Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte der Wahnsinn von Lille allerdings im zweiten Akt des Krimis, genauer gesagt in den Schlusssekunden. Da führte Frankreich mit 29:28, hatte den Ball und hätte ihn eigentlich nur noch festhalten müssen. Der bis dato überragende Dika Mem warf ihn Sebastian Heymann in die Hände. Einen Pass und einen Notwurf von Renasrs Uscins später rutsche er mit ertönen der Sirene zum 29:29-Ausgleich durch die Hosenträger von Gerard. Es gab Verlängerung.

Späth und Uscins werden zu Helden

In zwei mal fünf Extraminuten sollte nun die Entscheidung fallen. Das Spiel waberte nun hin und her: Frankreich ging mehrfach in Führung, Deutschland glich mehrfach aus. Renars Uscins ging dabei voran, traf mehrfach wuchtig und nervenstark - unter anderem per Siebenmeter zum 32:32 am Ende der ersten Verlängerungshälfte.

In der zweiten Verlängerung blieb das Spiel dann erneut bis in die Schlusssekunden spannenden. Sekunden vor dem Ende bescherte einmal mehr Uscins Deutschland die 35:34-Führung. Frankreich blieb noch ein Wurf - der unerfolgreich blieb. Mit seiner 14. Parade hielt der spätestens jetzt auch herausragende David Späth den Sieg und das Halbfinale fest.