Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Freitag Stand: 09.08.2024 23:59 Uhr

Ringerin Wendle hat eine schwere Knieverletzung erlitten. Tischtennis-Shootingstar Lebrun führt Frankreich zu Team-Bronze. Ein Brite holt Kletter-Gold. Die Olympia-Splitter von Freitag.

Ringen: Wendle schwer am Knie verletzt

Ringerin Annika Wendle hat sich bei ihrem verlorenen Bronze-Kampf schwer am Knie verletzt. Die 26-Jährige habe einen Anriss des hinteren Kreuzbandes und einen Außenbandanriss erlitten, teilte Bundestrainer Patrick Loes mit. Zudem sei die Sportlerin aus Altenheim in Südbaden an der Wade verletzt. Wendle hatte am Donnerstagabend ihr kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen die Nordkoreanerin Choe Hyo Gyong verloren. Die Verletzung hatte sich die EM-Dritte von 2020 und 2021 bei einem Angriff ihrer Gegnerin schon nach 19 Sekunden zugezogen. Sie kämpfte danach noch weiter, hatte aber keine Chance mehr.

Golf: Henseleit mit starker dritter Runde

Esther Henseleit hat am dritten Tag des olympischen Golfturniers eine starke Runde gespielt. Die Hamburgerin benötigte auf dem Par-72-Kurs nur 69 Schläge. Damit schob sie sich mit insgesamt 214 Schlägen auf Rang 13 nach vorn und hat fünf Schläge Rückstand auf Rang drei. Die Führung teilen sich mit je 207 Schlägen die frühere Weltranglistenerste Lydia Ko und Morgane Mertraux aus der Schweiz. Die Weltranglistenerste Nelly Korda aus den USA arbeitete sich auf Rang sieben nach vorne (212). Die zweite deutsche Starterin Alexandra Försterling (Berlin) geht nach einer 71 mit 222 Schlägen als 40. auf die letzte Runde am Samstag.

Volleyball: USA sichern sich Bronze

Die USA haben im Volleyball-Turnier der Männer das kleine Finale gewonnen. Sie schlugen Italien in einem umkämpften Spiel mit 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).

Tischtennis: Lebrun führt Frankreich zu Mannschaftsbronze

Frankreichs Tischtennis-Shootingstar Felix Lebrun hat seine zweite Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris geholt. Der 17-Jährige, bereits im Einzel umjubelter Dritter, feierte mit seinem Bruder Alexis und Simon Gauzy am Freitag (09.08.2024) ein 3:2 gegen Japan. Felix Lebrun gewann seine beiden Einzel und stellte im Entscheidungsmatch auch den Erfolg sicher.

Klettern: Brite Robert holt Gold in der Kombination

Der britische Sportkletterer Toby Roberts hat Olympia-Gold im Kombi-Wettbewerb Boulder & Lead gewonnen. Der Engländer aus der Grafschaft Surrey zeigte in beiden Disziplinen jeweils die drittbeste Leistung - mit 155,2 Punkten lag er in der Gesamtwertung damit vor Soratu Anraku aus Japan (145,4). Bronze ging an Jakob Schubert aus Österreich (139,6). Die deutschen Yannick Flohé und Alexander Megos hatten den Einzug in Finale der besten Acht der Kombination verpasst.

Ringen: Inderin Phogat zieht vor Sportgerichtshof

Die indische Ringerin Vinesh Phogat will nach ihrer Disqualifikation wegen 100 Gramm Übergewichts Olympia-Silber am Grünen Tisch erstreiten. Wie die Ad-hoc-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS mitteilte, geht Phogat gegen die Entscheidung von United World Wrestling (UWW) vor, sie vor dem Finalkampf aus dem Wettkampf zu nehmen.