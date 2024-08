Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von Freitag Stand: 09.08.2024 23:59 Uhr

Goldener Tag für das deutsche Team: Yemisi Ogunleye siegt im Kugelstoßen, Darja Varfolomeev in der Rhythmischen Sportgymnastik- und auch die Kanuten feiern. Ergebnisse und News von Freitag.

Leichtathletik: Sensationsgold durch Kugelstoßerin Ogunleye

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye aus Mannheim hat sensationell Olympia-Gold geholt. Die 25-Jährige schaffte im Stade de France im letzten Versuch 20,00 Meter. Damit sorgte die Zweite der Hallen-WM und Dritte der EM für das erste Gold des deutschen Leichtathletik-Teams bei diesen Spielen. Die Sprintstaffel der Frauen überraschte mit Bronze. Zum Artikel

Varfolomeev krönt sich zur Olympiasiegerin

Darja Varfolomeev hat bei ihrer Olympia-Premiere die Goldmedaille in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Es ist der erste Olympiasieg einer Deutschen in dieser Sportart überhaupt. Margarita Kolosov wurde Vierte. Zum Artikel

Finale! Handballer schlagen auch Spanien

Deutschlands Handballer spielen bei den Olympischen Spielen um Gold. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 25:24 (12:12). Gegner im Endspiel ist Dänemark. Zum Artikel

Kanu-Rennsport: Gold für Schopf/Lemke - Paszek/Hake holen Bronze

Die deutsche Flotte der Rennkanuten liefert ab: Nach Gold im Kajak-Vierer holten sich Jacob Schopf und Max Lemke auch im Zweier den Olympiasieg. Der Kajak-Zweier der Frauen mit Paulina Paszek/Jule Hake ergatterte Bronze. Im Canadier-Einer ging Sebastian Brendel im Finale die Kraft aus. Zum Artikel

Freiwasserschwimmen: Klemet überrascht mit Silber

Oliver Klemet hat die Silbermedaille im Freiwasser gewonnen. Der WM-Dritte von 2023 stahl dem Tokio-Olympiasieger und Topfavoriten Florian Wellbrock am Freitagmorgen die Schau und musste sich über zehn Kilometer in der Seine lediglich Kristof Rasovszky aus Ungarn geschlagen geben. Bronze ging an David Betlehem (Ungarn). Wellbrock wurde Achter. Zum Artikel

Bronze für deutsche Fußballerinnen

Die deutschen Fußballerinnen haben sich im Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Spanien mit viel Drama in der Schlussphase die erwünschte Medaille erkämpft. Für Horst Hrubesch war der Bronze-Gewinn der erfolgreiche Schlusspunkt seiner langen Trainerkarriere. Zum Artikel

Gold für Boxerin Khelif

Die algerische Boxerin Imane Khelif ist Olympiasiegerin im Weltergewicht. Sie trotzte der Kontroverse um ihr Geschlecht und schlug im Finale Yang Liu aus China. Zum Artikel

Spaniens Männer gewinnen Fußball-Gold

Im Endspiel des olympischen Fußball-Turniers hat Spanien Gastgeber Frankreich den Triumph vermiest. Das von Thierry Henry gecoachte Team unterlag nach jedoch erst mit 3:5 nach Verlängerung. Zum Artikel

Wasserspringen: Barthel erreicht Turm-Halbfinale

Wasserspringer Timo Barthel hat in der Qualifikation vom Turm Platz zwölf belegt. Damit zog der 28-Jährige, der mit Jaden Eikermann im Synchronspringen Rang sieben erreicht hatte, ins Halbfinale der besten 18 Springer ein. Zum Artikel

Rhythmische Sportgymnastik: Deutsche Gruppe scheidet aus

Die deutschen Sportgymnastinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale in der Gruppe verpasst. Das Team, bestehend aus Anja Kosan, Daniella Kromm, Alina Oganesyan, Hannah Vester und Emilia Wickert, schaffte es in der Vorausscheidung nicht unter die besten Acht. Zum Artikel