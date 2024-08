Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 10.08.2024 13:35 Uhr

Alexandra Burghardt gewinnt Medaillen im Sommer und Winter. Dänemark holt Handball-Bronze. Die Olympia-Splitter von heute.

Leichtathletik: Burghardt mit Olympia-Medaillen im Sommer und Winter

Die Leichtathletin Alexandra Burghardt hat mit Staffel-Bronze auch ein Stück deutsche Olympia-Geschichte geschrieben. Als erste Sportlerin seit der Wiedervereinigung ist der 30-Jährigen das Kunststück gelungen, Medaillen bei Winter- und Sommerspielen zu gewinnen. Bei den Winterspielen von Peking 2022 gewann Burghardt als Anschieberin im Bob von Mariama Jamanka Silber. Als bislang einzige deutsche Sportlerin kann die Dresdnerin Christa Luding-Rothenburger Plaketten von beiden Spielen vorweisen. Die frühere Eisschnellläuferin holte 1988 in Seoul Silber im Bahnradsport, nachdem sie wenige Monate zuvor in Calgary auf dem Eis - wie vier Jahre zuvor in Sarajevo - zu Gold gesprintet war.

Handball: Dänemarks Frauen sichern Bronze

Dänemark hat beim olympischen Handball-Turnier der Frauen die Bronzemedaille gewonnen. Der WM-Dritte setzte sich im Spiel um Platz drei in Lille gegen den Nachbarn Schweden mit 30:25 (15:13) durch. Das Finale bestreiten Europameister Norwegen und Tokio-Olympiasieger Frankreich.

Sportklettern: Nächstes Gold für Garnbret

Top-Favoritin Janja Garnbret aus Slowenien hat sich ihre zweite olympische Goldmedaille im Sportklettern gesichert. Nach dem Gewinn in Tokio 2021 kletterte die achtfache Weltmeisterin und vierfache Europameisterin in Paris mit 168,5 Punkten erneut auf den ersten Platz in der Kombination. So dominant, wie sich die 25-Jährige für gewöhnlich präsentiert, fiel ihr Sieg dieses Mal aber nicht aus. Besonders die US-Amerikanerin Brooke Raboutou war eine starke Konkurrentin, die sich mit 156,0 Punkten Silber sicherte. Bronze ging an die Österreicherin Jessica Pilz (147,4 Punkte).

Paralympics: Erst die Hälfte der Tickets verkauft

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Paralympischen Spiele in Paris (28. Juli bis zum 8. September) ist erst etwa jede zweite Eintrittskarte der mehr als drei Millionen Tickets verkauft. Organisationschef Tony Estanguet sagte jedoch, man sei recht zufrieden mit den Verkäufen. "Wir verkaufen fünfmal so viele Tickets am Tag seit Beginn der Spiele." Die Olympischen Spiele wirken sich nach seinen Angaben demnach auf die Verkaufszahlen für die Paralympics aus.